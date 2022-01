Tài tử có cát-xê cao nhất Việt Nam vượt mặt Hoài Linh khoe được trả 60 cây vàng cho 1 vai diễn

Lý Hùng được mệnh danh là nam tài tử ăn khách nhất tại phòng vé những năm 1990. Anh tham gia hơn 100 bộ phim và được tổ chức Guiness Việt Nam xác nhận là diễn viên đóng nhiều vai chính nhất. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Lý Hùng có thể kể đến như “Phạm Công- Cúc Hoa”; “Tây Sơn hào kiệt”; “Người không mang họ”… Ở thời đỉnh cao, cát-xê của Lý Hùng được tính bằng vàng khiến bao người ngưỡng mộ.

Lý Hùng từng nhận được mức cát-xê 60 cây vàng

Lý Hùng chia sẻ anh bắt đầu đóng phim từ năm 12 tuổi. Sau này anh thi vào trường Điện ảnh Việt Nam theo học nghiệp diễn xuất. Kể từ đó, Lý Hùng đảm nhận hàng loạt vai diễn khác nhau và đều là vai chính. Tên tuổi của anh lên như diều gặp gió khiến nam diễn viên bị đồn 'ăn may' gặp thời. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng để có được sự nghiệm rực rỡ như vậy đều là nhờ sự hi sinh, cống hiến hết mình chứ không có chuyện gặp may.

Nam tài tử Lý Hùng gây sốt phòng vé những năm 1990

"Nghề này, tồn tại lâu là nhờ mình tôn trọng nghề, đam mê, khổ luyện và học hỏi, chứ nghệ thuật không có chuyện ăn may. Ăn may thì khán giả đào thải ngay", Lý Hùng trải lòng.

Chia sẻ về số tiền cát-xê khủng anh nhận được cho mỗi vai diễn thời đó, nam diễn viên cho biết:

"Có một giai đoạn, phim chiếu rạp thu hút quá nhiều khán giả. Bất cứ phim nào ra rạp, khán giả cũng xếp hàng để coi. Lúc đó, điện ảnh thịnh vượng, hốt bạc về doanh thu. Một số hãng phim, nhà đầu tư, họ thấy lời quá nên làm phim thu tiếng trước, diễn viên ra múa múa, nhép nhép miệng và cũng bán vé. Khán giả là những giám khảo rất công tâm. Coi xong phim đó, họ tẩy chay điện ảnh luôn bởi vì 90 phút ngồi coi mà như tra tấn.

Trong thời gian đó, có một số hãng phim mời tôi. Cát-xê của tôi thời điểm đó là 30 triệu, tương đương 60 cây vàng, khoảng 2 tỷ đồng nhưng tôi không đóng. Mình đóng thì giống như đánh đổi tên tuổi vì tiền cho nên tôi không làm. Sau thời gian đó, điện ảnh đi xuống và họ nói là phim điện ảnh là phim mì ăn liền. Tôi khẳng định, trên tay tôi đến giờ vẫn toàn sẹo, vì đóng phim hành động là làm thật. Tôi hy sinh với nghề mới được tên tuổi hôm nay".

Ở tuổi 52, Lý Hùng vẫn chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Anh vẫn giữ được một thân hình săn chắc nhờ việc rèn luyện thể thao, tập võ mỗi ngày. Không còn tham gia nhiều trong các bộ phim, Lý Hùng chuyển qua vai trò sản xuất, đạo diễn.