Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân loạn luân với 2 con gái ruột đẻ ra 3 người con

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng xác nhận ông Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Cụ thể, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.

Hiện tại, cơ quan công an đang lấy lời khai với nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà. Kết quả điều tra về việc loạn luân ở Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang gây chấn động trong dư luận.

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố bị can với 3 tội danh lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ và... tội loạn luân

Trước đó ngày 5/1, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, bị can Lê Tùng Vân 'Tịnh thất Bồng Lai' với ba tội danh: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là tội loạn luân.

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai. Cụ thể, năm 2014 bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa đã xây dựng cơ sở tu tại gia. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân dọn về sống với bà Cúc. Từ đó đến nay, Tịnh Thất Bồng Lai đã đã có 18 người cư trú. Trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Những 'thầy' ở đây tự xưng là người xuất gia thường xuyên lên mạng kêu gào ủng hộ nhằm trục lợi từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Ông Lê Tùng Vân loạn luân với 2 con gái ruột

Về vấn đề tôn giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã có văn bản khẳng định "Tư thất Bồng lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi".

Hồi tháng 9/2019, một nhóm người tại TP HCM cũng kéo về Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để đòi lại con gái - chị Võ Thị Diễm My nhưng không được gặp.