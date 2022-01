Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022: Nam mệnh gặp sao Thái Bạch, Nữ mệnh gặp sao Thái Âm

Tổng quan tử vi năm 2022 tuổi Nhâm Thân 1992

Năm 2021 gần như ai cũng sẽ có sự mệt mỏi, tất nhiên không ngoại trừ Nhâm Thân. Với một tuổi có nhiều mong muốn, cầu toàn và cầu tiến như Nhâm Thân thì chắc hẳn nhiều người thấy năm 2021 không tốt.

Năm 2022 Nhâm Thân chính thức bước vào đại vận Tam Tai và phạm Thái Tuế, nam giới tuổi này gặp sao Thái Bạch nên càng cần chú ý vấn đề công việc và tài bạch. Đây là tuổi càng ngày càng cầu toàn và có mục tiêu nhiều, vừa muốn tự chủ, vừa muốn thành công, muốn chứng minh năng lực bản thân, muốn tình cảm và công việc đều phải ổn. Thậm chí nhiều người tuổi này còn khá nhiều tham vọng. Nhưng vào những năm Tam tai chớ nên vội vàng bởi " Dục tốc bất đạt ".

Công việc tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022

Về công việc, càng vào Tam Tai người ta thường hay có nhiều dự định, nhất là Nhâm Thân lại còn mệnh Kiếm Phong Kim nên việc có những dự định trong công việc là điều dễ hiểu. Nhưng vì là năm đầu Tam Tai nên vẫn có thể thực hiện những dự định trong công việc. Nhiều người tuổi này 2 tháng cuối năm 2021 đã gặp điều không may, vậy nên trong năm 2022 áp lực về công việc có thể sẽ nhiều hơn bình thường, cũng có thể khiến cho bản thân ức chế.

Nhâm Thân khá thẳng thắn và nhanh nhẹn, thường những người tuổi này đều có xu hướng làm chủ bản thân hoặc đầu tư, nam giới 1992 trong năm 2022 cần chú ý kẻo mất mát lớn. Nhâm Thân khi đã thích thì sẽ rất liều hoặc dù khó nhưng sẽ vẫn lao vào, thậm chí còn tự tin vào bản thân. Lời khuyên là nên điềm tĩnh trong thời gian tới kẻo không kịp trở tay.

Chú ý tháng 2, 4, 7, 10 áp lực về công việc. Đôi khi thẳng thắn làm được việc thật nhưng 1992 lại dễ bị thị phi hoặc đè nén vì điều này. Nếu như công việc trong năm 2022 có chậm hơn dự tính thì hãy cố gắng chấp nhận vì ai cũng đều sẽ có giai đoạn như vậy. Tuổi này một khi đã mất là sẽ mất lớn hoặc nhiều, đã khó là khó trăm đường nên làm gì cũng nên chừa cho bản thân một đường lui chứ không nên vội, nhất là trong những phi vụ đầu tư mạo hiểm.

Tài bạch tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022

Về tài bạch, tuổi này thường sẽ hay phải lo nghĩ nhiều về vấn đề này bởi họ bị áp lực về trách nhiệm, rồi bản thân thường có xu hướng muốn thay đổi mình chứ không muốn mãi như vậy. Năm 2022, nữ giới Nhâm Thân có phần nhẹ nhàng hơn nam giới tuổi này. Nam giới 1992 nên cân nhắc trước những quyết định về tài bạch, nhất là đầu tư với bạn bè cần chú ý, dễ mất mát lớn. Tuổi này một khi đã tiêu thì sẽ tất tay hoặc cái gì cũng phải đẹp hoặc đắt một chút cũng được. Chắc hẳn nhiều người tuổi này đang ấp ủ dự tính mua tài sản, có lẽ năm 2022 sẽ hơi đuối. Sẽ có nhiều khoản chi tiêu hơn trong năm tới khiến Nhâm Thân đau đầu. Chú ý tháng 4, 8, 11, 12 áp lực về tài chính.

Tình duyên tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2022

Về tình duyên, càng về sau dù là lập gia đình hay chưa thì Nhâm Thân cũng là tuổi cái tôi được đặt lên cao nhất, hoặc bản thân họ phải được tự do làm theo ý mình, được tự do chọn lựa theo ý mình mới được. Thêm vào đó tuổi này họ sẽ đặt mục tiêu về tài chính, công việc, trách nhiệm lên trên cả chứ sẽ không còn bi luỵ tình cảm. Tuy vậy vì đứng chữ Nhâm nên nữ giới Nhâm Thân thường phải độc lập, không thích dựa vào đàn ông, họ cũng có cách kén chọn của riêng mình nên nhiều người đến tuổi này vẫn chưa lập gia đình. Nam giới 1992 là tuổi khá đào hoa và cũng khó đoán vì họ thường không để ai bắt thóp mình. Nhâm Thân khó mà khuất phục trước người khác nhưng khi yêu cũng khá nghiêm túc. Trong chuyện tình cảm cũng là tuổi cần chú ý gặp phải những người không hợp tuổi như 1995, 1994, 1990.... Nhưng tình cảm của Nhâm Thân phải là do họ tự quyết chứ khó mà nghe theo người khác, thích là sẽ cưới ngay, không là thôi. Tuy vậy có lúc 1992 nên tiết chế cái tôi của bản thân để tránh những sự cãi vã không đáng có. Năm 2022 sẽ có chút vui trong tình cảm hoặc có tin vui con cái nhất là vào nửa cuối năm. Chú ý có cãi vã hoặc suy nghĩ vào tháng 2, 3, 7, 8.

Nhìn chung năm 2022 bắt đầu là giai đoạn 1992 cần chú ý nhiều trong công việc và cuộc sống. Dù có thể ấp ủ rất nhiều dự định nhưng nên cẩn trọng kẻo mất mát nhiều. Vì phạm vào Thái Tuế nên trong công việc có thể xuất hiện những áp lực không như mong đợi nên 1992 phải hết sức bình tĩnh. Tam Tai thường sẽ lo ngại nhất vào năm thứ 2 và năm cuối, vậy nên năm đầu chỉ nên thong thả mà thôi. Chúc mọi người một năm mới bình an!

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.