Tử vi tuổi Tân Tị 2001 năm 2022: Nam mệnh gặp sao Thái Bạch, Nữ mệnh gặp sao Thái Âm

Năm 2021 là năm Tam Tai cuối cùng của Tân Tị, cũng là năm mà Tân Tị mông lung gần như nhất trong 3 năm vừa qua. Tân Tị năm vừa qua gần như chỉ có thể nằm im chờ thời mà thôi.

Tân Tị năm 2022

Năm 2022 cũng sẽ là thời điểm Tân Tị thở phào nhẹ nhõm hơn một chút vì vận Tam Tai cũng đã qua, tuy nhiên vì vẫn còn phạm Thái Tuế nên cũng chưa nên vội mừng và mong cầu nó khởi sắc quá được.

Tân Tị năm 2022 là thời điểm có thể phải đưa ra những quyết định trong công việc và đường học tập nên cần giữ cho bản thân ở thế cân bằng để có những hướng đi hợp lý nhất. Thực tế thì chưa thấy Tân Tị có dự định gì rõ ràng cho năm 2022 cả, chỉ sợ định lên định xuống rồi lại thôi.

Đây là tuổi càng lớn càng khó tính, lầm lì, không thích người khác khai thác hoặc biết quá nhiều thông tin về bản thân mình. Họ có thể cứ im im mà làm những gì họ muốn mà thôi. Nhiều người tuổi này còn có khuôn mặt lầm lì đến mức người xung quanh nghĩ họ rất khó gần. Tuổi này một khi đã ghim cái gì trong đầu thì thù rất lâu và nhớ rất dai. Những suy nghĩ của họ cũng vì thế mà quanh quẩn không thoát ra được, nếu đang gặp vấn đề gì đó thì họ sẽ dễ bị nghĩ ngợi cả ngày về nó, nghĩ cho bằng ra kết quả thì thôi. Kể cả công việc cũng thế, nếu không làm được, thay vì việc tìm hướng khác thì họ theo đuổi đến mức cố chấp khiến mình tự mệt mỏi, rồi cuộc sống cứ quanh quẩn như rắn tự cắn đuôi mình vậy.

Về công việc, tuổi Tân Tị năm 2022 có thể sẽ phải đưa ra một quyết định gì đó trong công việc hoặc đường học vấn. Cũng có thể nói năm 2022 là năm Tân Tị phải đối mặt với những thử thách để trở thành người lớn. Có điều đôi khi vì bản thân suy nghĩ quá luẩn quẩn nên khiến cho Tân Tị cũng tự chùn bước. Năm 2022 vì phạm Thái Tuế nên có thể sẽ vẫn có những trục trặc trong công việc. Chỉ e là Tân Tị thường nhạy cảm đến mức mà chỉ cần một chút đen đủi là họ lặn mất tăm, thậm chí luống cuống khác hẳn với vẻ bên ngoài. Nhưng Tân Tị cũng nên tâm sự và nếu cần thì cũng nên hỏi ý kiến người xung quanh thay vì việc cứ im im mà làm. Tuổi này những dự định cũng thường dễ tự bộc phát, không đi theo quỹ đạo nào cả nên cũng khó lòng đoán được. Nếu thích thì năm 2022 có thể đi xin việc làm thêm hoặc thử sức vào những công việc năng động một chút để mình học kĩ năng và học cách cởi mở hơn. Tuổi này thường khó tính với cả bản thân mình nên họ làm gì cũng khó mà thấy tự hài lòng cho được.

Năm 2022 áp lực về công việc sẽ dễ rơi vào các tháng 2, 6, 8, 11 nên cần lưu tâm. Tân Tị cũng nên hết sức chú ý về thái độ của bản thân, đôi lúc bị kiệm lời quá hoặc lầm lì quá nên không mấy có lợi cho bản thân trong môi trường công việc. Đối với nam giới tuổi này gặp sao Thái Bạch nên cần chú ý công việc kinh doanh hoặc đầu tư dễ có thất thoát. Tân Tị cũng hay bị tự áp lực về việc bản thân phải tự chủ, không thích nhờ vả dựa dẫm, công việc cũng muốn phải hoàn hảo nên giống như Canh Thìn, họ cũng dễ bị thất vọng nhiều vì áp đặt lên mình quá nhiều tiêu chuẩn.

Về tài bạch, Tân Tị càng sau càng tích luỹ tiền tốt hơn, thậm chí ở thời điểm bây giờ cũng manh nha những suy nghĩ tích luỹ tài sản cho tương lai. Tuy vậy nhưng ít có ai tuổi này tích luỹ được sớm, nhất là thu nhập của Tân Tị ở thời điểm này thường khá eo hẹp, dù cố vùng vẫy để kinh tế ổn hơn nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả vậy nên tích luỹ tài sản ở tuổi 22 thì hơi khó. Năm 2022 cũng là năm mà tài chính ở mức đổ bình ổn chứ chưa chắc đã có dư nhiều. Tài chính của tuổi này thường do tích luỹ nhỏ giọt mà có, nhưng chậm như vậy có khi lại chắc chắn hơn. Nhưng phải công nhận một điều Tân Tị cũng dễ bị mất tiền vào những khoản rất dở, ngồi nghĩ lại cũng không thể lý giải tại sao lại vậy. Càng sau này Tân Tị sẽ càng bị áp lực nhiều bởi vấn đề tài chính, lo hết đủ thứ trên đời. Cần chú ý tháng 2, 3, 7, 10 dễ hao của, đặc biệt là nam giới Tân Tị.

Tình duyên của tuổi Tân Tị cũng khó đoán như tính cách của họ vậy. Tuổi này có thể được coi là cao số và lận đận về tình cảm, nếu lập gia đình sớm thì sẽ sớm phải chịu đả kích rất lớn vì nhiều vấn đề. Tân Tị cũng là tuổi khó tính thậm chí suy nghĩ đủ thứ nhưng chưa chắc nói ra nhưng lại muốn đối phương phải hiểu. Nhiều người thì lại có tính chiếm hữu rất cao, người thì lại hay ghen và đặc biệt tuổi này càng về sau giác quan linh cảm càng tốt, vì thế mà càng dễ đa nghi và cảnh giác. Thậm chí đối phương hơi thay đổi cũng đánh hơi được, chỉ là có nói ra hay không mà thôi. Nhưng đây cũng là tuổi nhân duyên dễ gặp rắc rối, không gặp thị phi thì cũng dễ vào những mối quan hệ không biết phải đặt tên nó là gì, rồi có khi lưu luyến mãi dù khổ vẫn cứ cố chấp, nhất là nữ giới tuổi này. Nhưng dự là thời gian tới khá nhiều người tuổi này thậm chí còn chẳng muốn yêu đương vì sợ mệt mỏi và muốn tập trung cho cuộc sống và công việc, bởi lẽ Tân Tị cũng vì thế mà càng ngày càng lầm lì và tách biệt mình ra khỏi mọi người và trở nên ít bạn bè hơn.

Năm 2022 chú ý sự gián đoạn trong tình cảm vào tháng 4, 8, 9, 10, tuổi này đã không buồn thì thôi, có lúc thì mạnh mẽ thậm chí rất phũ, chứ đã buồn thì phải mất rất lâu mới có thể từ bỏ chấp niệm. Năm 2022 cũng chưa phải là năm đẹp để Tân Tị tính đến chuyện hôn nhân nên hãy cứ thong dong. Duyên đến là một chuyện, Tân Tị có thích hay không lại là chuyện khác, chỉ sợ tự bản thân mình gạt đi, nhưng đến khi chọn thì toàn vào những người không đúng gu. 2001 cũng dễ bén duyên với những người kị tuổi như 2000, 1998, 1992, 1995... Sức khoẻ cần chú ý tháng 2, 4, 10, 11, chú ý dễ mất ngủ, khó ngủ ngon, dễ bị bệnh lặt vặt chứ không quá lo ngại.

Tháng 1: Mọi sự an vui Tháng 2: Chú ý vấn đề tài chính, sức khoẻ Tháng 3: Công việc bình ổn, hơi hao tài Tháng 4: Tình cảm có biến động Tháng 5: Xuất hành thuận lợi Tháng 6: Dễ có áp lực công việc Nhìn chung năm 2022 không phải là một năm xuất sắc đối với 2001.

Chủ yếu năm tới Tân Tị phải chú ý trong công việc, có thể sẽ bị ngoại cảnh chi phối hoặc bản thân có những dự định chưa rõ ràng nên cũng chưa thực sự sẽ hoàn thành và thành công trong năm tới ngay. Tuy vậy 2001 cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về một chuyện nào đó, cứ phải nghĩ cho bằng chán thì thôi quả thực rất mệt mỏi. Có những thứ kể cả từ công việc cho đến tình cảm cũng chớ nên cố chấp lại mệt thân. Tân Tị là vậy, rắn thì không bò thẳng bao giờ, vậy nên đường đi có những gập ghềnh cũng dễ hiểu. Nhưng nữ giới tuổi này gặp sao Thái Âm cũng là sao chỉ sự bình an, an vui nên cuối năm 2022 có thể là thời điểm nhẹ nhõm hơn nhiều. Nam giới tuổi này cần chú ý chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát do ảnh hưởng của sao Thái Bạch. Chúc mọi người một năm mới bình an!