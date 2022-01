Xôn xao clip lễ mừng thọ 90 tuổi của ông Lê Tùng Vân: Ngồi chễm chệ trên bàn thờ nhận 'lễ vật'

Những ngày gần đây, thông tin Tịnh Thất Bồng Lai bị công an khởi tố liên quan đến hàng loạt tội danh khiến dư luận không khỏi xôn xao. Cụ thể, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, bị can Lê Tùng Vân cùng 4 'đệ tử' 'Tịnh thất Bồng Lai' với ba tội danh: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là tội loạn luân.

Trước đó, những chuyện bất thường xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai cũng được dân mạng đào lại. Đáng chú ý mới đây, đoạn clip ghi lại buổi lễ mừng thọ của ông Lê Tùng Vân lại được netizen lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong video, 'thầy ông nội' khiến nhiều người bất ngờ khi ngồi chễm chệ trên bàn thờ, trước mặt là hoa tươi cùng bát hương bốc khói nghi ngút. Tự tôn mình như thần, Lê Tùng Vân được các đệ tử ở dưới lần lượt dâng 'lễ vật', quỳ lạy không khác gì một vì thánh.

Đặc biệt, 'thầy ông nội' chỉ nhận lễ vật là 'bao thơ' chứ không nhận hoa quả bánh trái. Hình ảnh trên khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Bởi lẽ ông Lê Tùng Vân đang lợi dụng tôn giáo để trục lợi chứ không phải người tu hành chân chính.

Ngoài hành vi lợi dụng Phật giáo để kiếm lợi, Tịnh Thất Bồng Lai còn tự xưng là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Nhưng sự thật lại khiến người dân phải ngỡ ngàng. Cụ thể, qua giám định ADN, những đứa trẻ ở đây đều có quan hệ huyết thống với Lê Tùng Vân và các 'tu sĩ'. Đáng nói, trong số đó có kết quả của hành vi loạn luân trái với quy định của pháp luật.

Hiện tại 3 đối tượng gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng ngụ cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã bị bắt tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại để điều tra.