Xôn xao hình ảnh công an đến tận nơi làm việc với Tịnh Thất Bồng Lai, có cả xe thùng chở phạm nhân

Thời gian qua, Tịnh Thất Bồng Lai trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Các 'sư thầy' ở đây bị tố cáo lợi dụng Phật giáo, nhân danh cơ sở nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ các nhà hảo tâm. Mối quan hệ giữa các thành viên ở đây cũng khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, cơ quan công an đã có mặt tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nơi đặt trụ sở của Tịnh Thất Bồng Lai. Buổi làm việc diễn ra nhiều tiếng đồng hồ nhưng không được tiết lộ nội dung. Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: "Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm việc. Khi sự việc được sáng tỏ, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể".

Để giữ gìn trật tự an ninh trong lúc diễn ra buổi làm việc, lực lượng công an được huy động để bảo đảm trật tự, an ninh khu vực. Người không phải người dân trong khu vực ấp Lập Thành sẽ không được vào bên trong.

Ông Lê Tùng Vân

Bên ngoài Tịnh Thất Bồng Lai có hai chiếc xe, trong đó có một xe thùng chở phạm nhân và một xe khách khoảng 26 chỗ mang biển xanh đã di chuyển khỏi Tịnh thất Bồng Lai. Đến 16h, lực lượng công an vẫn đang thi hành nhiệm vụ, người dân không được phép tiến vào bên trong khu vực Tịnh Thất.

Tịnh thất Bồng Lai là cơ sở mạo danh nuôi trẻ mồ côi để trục lợi

Sự việc đang gây được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hàng chục các youtuber đang có mặt ở bên ngoài để đợi tìm hiểu chính xác sự việc. Nhiều thông tin cho rằng 'thầy ông nội' đã bị bắt. Tuy nhiên đây mới chỉ là dự đoán của dân mạng. Sự việc sẽ tiếp tục được cập nhật.