Xôn xao thông tin bà Phương Hằng gửi đơn tố cáo 'ông trùm' Điền Quân, Hoài Linh cũng bị réo tên?

Vào tháng 10/2021, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng từng tố giác ông Đỗ Văn Bửu Điền (CEO của Công ty Điền Quân Media & Entertaiment) ngay trên sóng livestream khiến dư luận xã hội dậy sóng. Cụ thể, CEO Đại Nam thẳng thừng tuyên bố ông trùm Điền Quân có những khuất tất đằng sau chuyện kêu gọi từ thiện, kinh doanhh trá hình các dịch vụ 'nóng'...

Bà Phương Hằng tố giác ông trùm showbiz Color Man

"Mày là tú ông phải không Điền Quân (ý nói ông Bửu Điền), phải nhà hàng của mày là nhà hàng N.L, đã có nhiều nhân chứng đi đến đó chơi như thế nào rồi, thậm chí có người sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng. Có thể là người dân chưa biết hôm nay tao sẽ nói. Mày chuyên môn dẫn dắt gái chân dài. Mày có làm tú ông trong nhà hàng này không Điền Quân? Bãi đáp của mày ở đâu mày muốn tao nói ra luôn không?", bà Hằng nói.

Đơn tố giác của bà Phương Hằng đã được chuyển đến CSĐT TP.HCM

Cho đến mới đây ngày 18/1, theo một số nguồn tin bà Phương Hằng đã gửi đơn tố giác ông trùm Color Man tới Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an với yêu cầu làm rõ các khoản kêu gọi từ thiện trong và ngoài nước từ trước đến nay. Đơn tố cáo của bà chủ Đại Nam đã được Cục C02 Bộ Công an đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để giải quyết.

Hoài Linh có mối quan hệ thân thiết với ông trùm Điền Quân

Ông chủ Điền Quân có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ

Hiện tại, ông Đỗ Văn Bửu Điền đang giữ chức vụ Chủ tịch công ty truyền thông và giải trí Điền Quân. Được mệnh danh là ông trùm trong giới truyền thông, Color Man có mối quan hệ thân thiết với hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành, Hoài Linh, Trường Giang. Kênh youtube của Color Man đang sở hữu 2,3 triệu lượt đăng ký chia sẻ về nội dung đời sống, du lịch, trải nghiệm.

Color Man vừa qua cũng bị chỉ trích do liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai

Vừa qua, ông trùm Điền Quân vừa bị chỉ trích do liên quan đến vụ việc 5 chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai. Vào thời điểm 5 chú tiểu tham gia dự thi Thách thức danh hài, ekip chương trình đã phỏng vấn và đưa lên sóng một số thông tin không đúng sự thật khác với kết luận của cơ quan chức năng.

Color Man đã có hẳng video riêng để trả lời về vấn đề mời 5 chú tiểu quay lại chương trình. Cụ thể, ông Đỗ Văn Bửu Điền cho biết: "Tôi nhắc lại, việc 5 chú tiểu quay trở lại Thách thức danh hài là hoàn toàn hợp lệ. Thách thức danh hài là sân chơi chung cho mọi người, mọi giới, không phân biệt giai cấp, giới tính, giàu nghèo, tuổi tác”.