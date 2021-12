Cặp đôi hot youtuber Tizi Đích Lép cầu hôn cực ngọt sau 9 năm yêu nhau

Mới đây, trên trang fanpage 1,4 triệu người theo dõi, Đích Lép đã thông báo cầu hôn thành công Tizi: "She say yes (Cô ấy đồng ý) & Khóc huhu. 9 năm chuẩn bị chỉ dành cho một ngày. Và em đã đồng ý là của anh. Đồ mít ướt!". Hình ảnh chàng Đích Lép quỳ gối cầu hôn bạn gái trên du thuyền khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ. Như vậy sau 9 năm bên nhau, cặp đôi nổi tiếng mạng xã hội youtube đã chính thức về chung 1 nhà.

Tizi và Đích Lép tên thật là Nguyễn Việt Trúc và Huỳnh Quang Minh. Cặp đôi hiện đang làm chủ kênh youtube chuyên về tư vấn tình yêu, giới tính cho những bạn trẻ trên 16 tuổi. Ngoài ra, Tizi Đích Lép còn sở hữu group Chào Cờ, Chào! (Mười Sáu Cộng) với số lượng thành viên lên đến con số gần 1 triệu thành viên.

Cặp đôi quen nhau từ những năm đầu đại học. Chia sẻ về bạn gái, Đích Lép cho biết anh luôn dành sự yêu thương vô hạn cho vợ sắp cưới suốt 9 năm qua: "Với mình, thanh xuân của mình là Tizi. Bây giờ mình buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ gì cũng từ em ấy mà ra. Mình là người rất cứng, ghét khóc, chỉ có duy nhất một người có thể kích hoạt giọt nước mắt đàn ông này là Tizi".