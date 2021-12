Đàm Vĩnh Hưng kể về trải nghiệm lần thứ 2 đón Giáng sinh ở Mỹ

Mới đây, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ khoảnh khắc ấm áp khi đón Giáng sinh đặc biệt nơi đất khách quê người. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết dù ở nơi xa nhưng anh vẫn hạnh phúc vì nhận được tình cảm của người hâm mộ và cả những người bạn hàng xóm tốt bụng.

"Đây là lần thứ 2 mình đón giáng sinh ở Mỹ, 1 lần khác là ở Châu âu.... Hàng xóm thật dễ thương! Họ sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin hẹn sẽ qua nhà chào hỏi và tặng quà! Cô kế bên là người Nhật lấy chồng Mỹ, hay tặng qua tặng lại thức ăn, bánh trái.... Đối diện nhà là 2 bác lớn tuổi, họ là bác sỹ Mỹ về hưu, họ chọn theo cách cuả họ, sang nhà để bình hoa, hộp bánh và tấm thiệp trước cửa rồi nt: "Hi my neighbor open the door, pls!"

Fans VN thì làm bánh trao tận nhà Miss idol Kiều Khanh Đỗ cũng cho người giao quà, đứa e kết nghĩa dẫn đi shopping.

Không biết là họ thấy stt hôm qua tội quá hay là do thói quen Noel bên này là như vậy Ngoài trời thì đang mưa sáng giờ nhưng trong lòng thấy vui vui và ấm áp lạ thường Thương chúc Việt Nam giáng sinh an lành, chúc các fans iu dấu sẽ nhận được nhìu lời chúc tốt đẹp, nhìu hoa, nhìu quà nhé", Mr Đàm chia sẻ.

Có thể thấy căn biệt thự ở Mỹ của Đàm Vĩnh Hưng cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với cây thông, dây đèn lấp lánh cùng vô số món quà của người hâm mộ. Mr Đàm còn tự tay trang trí cho chính ngôi nhà của mình.

Trong chuyến lưu diễn ở Mỹ lần này, Đàm Vĩnh Hưng có dịp hội ngộ với nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Ca sĩ Hồng Ngọc xúc động chia sẻ về đàn anh: "Chờ đợi, trông ngóng, nôn nóng chỉ để được vậy là ấm cái lòng rồi nè. Anh em còn khỏe mạnh để được gặp nhau là hạnh phúc rồi. Anh cứ nói nhà anh không đẹp, rồi em bước vào em xém xỉu vì quá đẹp nè. Thương anh, mãi mãi vẫn thế anh nhé".