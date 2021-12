Link full HD xem trực tiếp trận bóng đá Việt nam vs Malaysia AFF Cup 2020 19h30 ngày 12/12

19h30 ngày 12/12 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam vs Malaysia sẽ có cuộc chạm trán trong khuôn khổ giải đấu AFF Cup 2020. Để xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Malaysia, khán giả có thể xem trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 hoặc trên kênh youtube Next Media. Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Malaysia trên On Sports+.

Link xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Malaysia 12/12

Trước khi gặp Việt Nam, Malaysia đã giành chiến thắng trước Lào và Campuchia. Chiến thắng 4-0 trước Lào đã giúp Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B. Lối chơi của Malaysia vẫn thiên về sức mạnh, tốc độ với sự góp mặt của các cầu thủ chất lượng. Chiến thuật của Malaysia cũng cực kì đa dạng. Nếu như ở trận gặp Campuchia, các cầu thủ Malaysia chọn chiến thuật phòng ngự chặt chẽ thì ở trận đối đầu với Lào lại chọn chiến thuật tấn công.

Tuy nhiên, đội Malaysia cũng bộc lộ những điểm yếu khi một số cầu thủ của họ đang dương tính với Covid-19 khiến đội hình yếu đi đáng kể. Dẫu vậy, Malaysia vẫn là một đối thủ không dễ nhằn với các thầy trò HLV Park Hang Seo. Đây được coi như trận chung kết sớm. Nếu muốn bảo vệ được ngôi vương, đội tuyển Việt Nam cần hết sức cố gắng và tập trung ở trận đấu tối nay.

Xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam ở đâu?

Đội hình ra sân Việt Nam: Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng, Tấn Trường

Đội hình ra sân Malaysia: Shahrul Saad, Syahmi Safari, Dominic Tan, Baddrol Bakhtiar, Khairul, Aidil Zafuan, Mukhairi Ajmal, Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh, Kogileswaran Raj, Guilherme de Paula