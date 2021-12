Triết lý sống của dì ghẻ 26 tuổi nghi bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Tôi chỉ muốn là chính mình'

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi nghi ngờ bị dì ghẻ đánh đập đến chết đang khiến dư luận xã hội dậy sóng. Được biết vào ngày 22/12, cơ quan cảnh sát điều tra quận Bình Thạnh nhận được tin báo từ bệnh viện có một bé gái đã tử vong với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Nạn nhân là bé A hiện đang sống cùng bố ruột và mẹ kế tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Thi thể bé gái 8 tuổi ghi nhận nhiều vết bầm tím

Ngày 25/12, cơ quan chức năng ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng V.N.Q.Tr 26 tuổi nghi ngờ có liên quan trực tiếp đến cái chết của bé A. Theo lời kể lại của một số người sinh sống cạnh căn hộ nơi bé A qua đời, họ nghe thấy tiếng gào khóc, đánh đập suốt nhiều ngày. Một số người đã nhờ bảo vệ đến can thiệp nhưng bố của cháu A lại giải thích đây là việc riêng của gia đình.

Chân dung mẹ ghẻ bạo hành con riêng

Sau khi vụ việc xảy ra, cư dân mạng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã thể hiện sự căm phẫn, tức giận với nghi phạm V.N.Q.Tr. Trang cá nhân của 'mẹ ghẻ' cũng nhanh chóng được tìm ra. Mỗi bức ảnh đăng tải hiện đều nhận về hàng chục ngàn phẫn nộ cùng lời chỉ trích thậm tệ.

Dòng triết lý gây phẫn nộ

Trên mạng xã hội, Tr thường xuyên khoe ảnh check in sang chảnh, khoe body nóng bỏng. Đáng chú ý, 'mẹ ghẻ' còn đăng tải dòng triết lý sống với nội dung: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" (Tạm dịch: Tôi không muốn cố gắng xây dựng hình ảnh một tiên nữ, tôi chỉ muốn là chính mình).

Dòng trạng thái của nghi phạm gây ra cái chết cho em bé 8 tuổi khiến dân mạng càng thêm phẫn nộ. Siêu mẫu Xuân Lan phẫn nộ chia sẻ: "Người lớn ơi! Khi đã làm cha làm mẹ thì phải có trách nhiệm! Không thì trời đánh trăm búa hay tứ mã phân thây cũng không thể đền tội được!! Con lạy Phật con không thể từ bi tha thứ cho mấy con quỷ đội lốt người này được!".