Ngày 13/12, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết có nội dung tố cáo một giảng viên, tiến sĩ đang công tác tại Đại học Ngoại Thương với hành vi quấy rối, lừa tiền trắng trợn. Người đăng tải bài viết cho biết vị giảng viên này từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế và hiện là Phó khoa Đào tạo Quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương, hiện đang giảng dạy môn Marketing của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.

Trường Đại học Ngoại Thương lên tiếng về nghi vấn giảng viên quấy rối sinh viên

Người đăng tải bài viết cho biết, thầy giáo này thường xuyên có hành động đụng chạm thân mật quá mức mỗi khi 2 người đi cafe trao đổi công việc. Theo lời nữ sinh, thầy giáo còn nhắn tin cợt nhả và gửi hình ảnh nhạy cảm. Sự việc chưa dừng lại ở đó khi thầy giáo trên còn hứa hẹn sẽ giúp sinh viên trên có một vị trí công tác trong trường.

"Thầy bảo: “chỉ cần em muốn, việc ở trường thì đơn giản do thầy quen hết lãnh đạo nhà trường. Cửa nào thầy cũng lo được. Tuy nhiên phải mất tiền”. Em có hỏi mất tầm bao nhiêu thì thầy bảo mất mấy trăm triệu thôi. Em nói là số tiền đó quá lớn vì em mới đi làm, chưa có tích luỹ và gia đình em ở tỉnh cũng không phải quá dư giả nên nếu muốn có số tiền lớn thì phải bán đất trong khi bố mẹ cũng vừa cho em tiền học thạc sỹ rồi. Thầy cũng nói là việc tuyển dụng vào trường khá tốn kém vì ** là trường tốt và lãnh đạo cũng này nọ nhiều. Thầy khoe là có nhiều quan hệ sâu với các lãnh đạo trong trường có thể sắp xếp cho em về trường giảng dạy", tài khoản này chia sẻ.

Bài viết tố giảng viên lừa tiền, sàm sỡ sinh viên

Tuy nhiên sau đó, nữ sinh này đã không nhận được hồi âm của vị giảng viên trên. Người này đã liên tục nhắn tin, gọi điện để đòi tiền nhưng bị chặn nên phải đến tận nơi. Vị giảng viên cho biết hiện tại không có tiền và còn dọa nếu làm to chuyện thì chỉ có nữ sinh trên bị thiệt.

Bài viết được đăng tải bởi một nick ảo chưa rõ chính chủ khiến nhiều người bán tính bán nghi. Lên tiếng về ồn ào trên, mới đây trên trang chủ Đại học Ngoại Thương đã đưa ra thông báo. Cụ thể, phía nhà trường cho biết đã liên hệ với chủ nhân bài viết nhưng không nhận được hồi âm.

"Do người đưa thông tin sử dụng tài khoản không xác định được danh tính để đăng tải, nên tuy Nhà trường đã nỗ lực liên hệ nhưng vẫn chưa tiếp cận được để trực tiếp tìm hiểu, xác minh các vấn đề liên quan và hướng dẫn các thủ tục theo quy định về khiếu nại, tố cáo; vì vậy, để có thông tin chính xác nhằm bảo vệ quyền lợi của người học (nếu vụ việc có thật) cũng như tránh việc lợi dụng các diễn đàn và trang mạng xã hội để bôi nhọ uy tín của cá nhân và tổ chức (nếu vụ việc không có thật), ngoài việc yêu cầu giảng viên có liên quan giải trình bằng văn bản, Nhà trường cũng đã quyết định mời cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào về phía viên chức do Nhà trường quản lý, Nhà trường sẽ xử lý ngay và xử lý nghiêm", đại diện phía trường đại học Ngoại Thương chia sẻ.