5 điều nên làm trong ngày đầu năm mới 1/1/2022 để cả năm Nhâm Dần được may mắn

Ngày 1/1/2022 đánh dấu bước chuyển mình sang một năm mới với đầy hứa hẹn, hi vọng. Đây là thời gian để mỗi gia đình được sum họp, đầm ấm bên nhau và là dịp để mỗi người tự thanh lọc những năng lượng cũ, mở cửa đón chào những may mắn ở năm sau. Vậy phải làm gì trong ngày đầu năm để có một năm 2022 đầy hạnh phúc, thuận lợi, viên mãn. Hãy tham khảo 5 điều dưới đây nhé.

Diện đồ mới

Khởi đầu một năm hãy chọn cho mình một bộ đồ mới, cất vào tủ những chiếc áo cũ. Đây là cách để bạn cảm nhận một nguồn năng lượng mới mẻ, cho phép bản thân reset lại những điều cũ kĩ đã qua.

Mua chậu hoa

Cây cối đâm chồi, ngàn hoa khoe sắc là biểu hiện của sức sống mãnh liệt. Nếu chậu hoa nở vào ngày đầu năm thì đây là một điềm lành cho gia chủ trong năm mới.

Mừng tuổi đầu năm

Lì xì đầu năm được coi như phong tục truyền thống mang ý nghĩa đem đến sự may mắn, tốt đẹp, cho người được mừng tuổi. Không chỉ có người lớn mừng tuổi cho trẻ nhỏ, mà nên mừng tuổi cho ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi, để cầu chúc sức khỏe.

Mua vàng

Ngày đầu năm mới, mọi người thường đổ xô đi mua vàng với hi vọng cầu tiền tài, may mắn, hi vọng 1 năm giàu sang.

Mua đồng hồ

Chiếc đồng hồ là vật biểu tượng cho thời gian, nhắc nhở mỗi người phải luôn biết quý trọng thời gian, luôn biết sống có kế hoạch để thời gian không trôi hoài phí.