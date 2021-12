Ấm lòng chú bảo vệ bị dàn cảnh lấy trộm SH phải đền 40 triệu được mạnh thường quân tặng 75 triệu

Sau khi biết được hoàn cảnh của chú bảo vệ trong đoạn clip nhóm thanh niên dàn dựng cảnh cho bánh mì để trộm xe SH, nhóm admin 'Tôi là dân Dĩ An' đã kêu gọi mọi người ủng hộ và thu về số tiền 75 triệu đồng. Cụ thể, nhóm admin cho biết:

"Hôm nay admin 'Tôi là dân Dĩ An' đã tới cửa hàng FPT trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An để gặp chú bảo vệ 53 tuổi, bị 4 thanh niên dàn cảnh cho bánh mì rồi lấy trộm xe SH. Admin đại diện những nhà hảo tâm trực tiếp trao tận tay số tiền 75 triệu mà các mạnh thường quân đã gửi tới cho fanpage 'Tôi là dân Dĩ An' dưới sự chứng kiến của một số chị nhân viên cửa hàng FPT. Báo cáo luôn là sau vụ việc, phía công ty bảo vệ yêu cầu chú phải bồi thường 100% giá trị chiếc SH Mode cho chủ xe, tương đương 40 triệu đồng. Ngay trong hôm nay, admin đã mời bạn chủ xe tới để chú gửi lại số tiền 40 triệu cho bạn để bạn mua xe mới đi lại.

Dư lại số tiền 35 triệu, chú gửi lại cho ad nhờ admin trả lại cho các mạnh thường quân, nhưng admin từ chối nhận vì đây là tiền mọi người hỗ trợ gửi tặng chú, giờ là của chú. Sau khi nghe admin giải thích thì chú cũng đồng ý nhận 35 triệu và chú đã gửi thẳng về quê nhà Nghệ An lo cho vợ con quê nhà. Khi ở quê nhận được tiền liền gọi vào hỏi 'tiền mô mạ gựi nhiều kinh rựa".

Hành động đẹp của những nhà hảo tâm nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Trước đó, mạng xã hội đã xôn xao với đoạn clip một nhóm đối tượng đã dàn dựng cảnh mua bánh mì cho chú bảo vệ để tranh thủ lấy trộm xe. Tưởng gặp được người tốt, chú bảo vệ đã chạy đến phía khác nhận bánh mì. Trong lúc đó 2 đối tượng đã bẻ khóa xe SH và trốn thoát.