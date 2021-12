Côn an chính thức vào cuộc vụ bạn gái cầu thủ Quang Hải bị dọa đánh, tung ảnh nhạy cảm

Ngày 15/12, bạn gái tin đồn cầu thủ bóng đá nổi tiếng Quang Hải - Chu Thanh Huyền đã hoảng sợ chia sẻ bài viết với nội dung cầu cứu khi cô và người thân bị đe dọa. Cụ thể, Thanh Huyền cho biết những ngày gần đây cô liên tục nhận được những tin nhắn dọa đánh, tạt axit, tung ảnh nóng...

"Thời gian gần đây Huyền và gia đình liên tục nhận được những cuộc gọi và những tin nhắn ĐE DỌA. Những đối tượng này liên lạc bằng mọi cách và gây sức ép rất lớn tới Huyền và gia đình trong những ngày gần đây. Mọi việc đang bị đẩy đi rất xa vì họ còn đe doạ sẽ hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền", bạn gái Quang Hải chia sẻ.

Chu Thanh Huyền cho biết cô đã viết đơn trình báo lên cơ quan công an để xác minh làm rõ và mong muốn được bảo vệ: "Thời gian này Huyền và bố mẹ thật sự bị khủng hoảng và rất lo lắng. Vậy nên sáng ngày hôm nay Huyền đã lên công an Phòng an ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao để nhờ công an vào cuộc làm rõ vấn đề, để Huyền cũng như gia đình trở lại cuộc sống bình thường".

Theo đó, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết đã tiếp nhận được đơn trình báo của Chu Thanh Huyền bị các đối tượng lạ mặt nhắn tin, gọi điện đe doạ qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.

Chu Thanh Huyền sinh năm 1994 được cho là bạn gái hiện tại của cầu thủ Quang Hải. Cô là một hot girl nổi tiếng ở Hà Nội sở hữu 28.000 người theo dõi trên mạng xã hội.