Công an chính thức đưa ra kết luận vụ việc Hoài Linh bị tố lừa đảo 14 tỷ tiền ủng hộ miền Trung

Thời gian vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM đã nhận được đơn tố giác của 4 cá nhân ở Hà Nội, Bình Thuận, TP.HCM cùng tố cáo Võ Nguyễn Hoài Linh có hành vi lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình xác minh làm rõ, CSĐT TP.HCM đã đưa ra kết luận Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội đồng thời không khởi tố vụ án. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021", thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết.

Trước đó, vào tháng 5/2021, dư luận xã hội dậy sóng khi ồn ào từ thiện nổ ra xoay quanh việc Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ đồng suốt 7 tháng kể từ lúc kêu gọi. Sau khi những nghi vấn được đặt ra, Hoài Linh đã phải lên tiếng giải trình và nhận lỗi vì sai sót của mình. Nam nghệ sĩ cũng cam kết sẽ chuyển số tiền 14 tỷ đã kêu gọi trên đến tay bà con đúng như lời hứa.

Đến tháng 6/2021, đại diện phía Hoài Linh đã trực tiếp xuống miềng Trung trao 15,2 tỷ cho chính quyền địa phương nơi chịu thiệt hại của bão lũ.

"Kính gửi quý ông bà cô bác, anh chị em, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính gửi quý ông bà cô bác với sự quan tâm và bức xúc của quý vị về việc làm từ thiện của Linh trong thời gian vừa qua một lời xin lỗi chân thành. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Linh làm cái clip này không phải để biện minh mà để giãi bày những cái khúc mắc trong lòng mình và những cái này như một lời tâm sự gửi đến quý vị để quý vị hiểu hơn tại sao tôi lại giữ số tiền từ thiện này quá lâu như vậy, gây nên sự phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng", nam danh hài giãi bày.