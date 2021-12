Lãnh đạo thành phố Hội An phủ nhận chuyện cấm kinh doanh thịt chó, mèo: 'Ai mà cấm được'

Ngày 10/12, thành phố Hội An và tổ chức phúc lợi động vật FOUR PAWS đã ký thỏa thuận cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo trong 2 năm và bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2021. Theo tổ chức FOUR PAWS, mỗi năm Việt Nam có đến hơn 1 triệu cá thể chó và mèo bị giết thịt, buôn bán. Tuy nhiên chỉ có 6,3% người Việt ăn thịt chó mèo còn lại 88% người dân đồng tình việc cấm buôn bán thịt chó mèo.

Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết hiện tại vẫn chưa thống kê được cụ thể các cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo. Giải pháp được thành phố đưa ra là đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ:

"Là một thành phố du lịch nổi tiếng, Hội An mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật thông qua việc xóa sổ bệnh dại, loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo và đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch hàng đầu”.

Bên cạnh đó, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin Hội An sẽ cấm buôn bán thịt chó, mèo. Điều này làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Trả lời về vấn đề này, ông Hùng cho biết:

"Thông tin cấm không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai mà cấm được. Pháp luật họ cho phép thì sao mà cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh. Dự án ở đây là tập trung tuyên truyền vận động vì chó, mèo là vật nuôi không phải để ăn thịt mà là vật nuôi thân thiết trong nhà với người dân. Chúng tôi muốn hình thành thói quen không ăn thịt chó, mèo cho dân là việc nên làm".