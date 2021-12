Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam vs Indonesia 19h30 ngày 15/12

Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia AFF Cup 2020:

Vào 19h30 ngày 15/12 hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ chính thức diễn ra. Trong các trận đấu trước, thầy trò HLV Park vẫn giữ được phong độ của đương kim vô địch khi chiến thắng trước Lào và Malaysia. Đặc biệt với chiến thắng áp đảo trước Malaysia với tỷ số 3-0 đã một lần nữa khẳng định lại sức mạnh của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Ở trận đấu với đội đầu bảng Indonesia, nếu giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam sẽ có một tấm vé vào bán kết. Trước khi gặp Việt Nam, Indonesia cũng có thành tích thi đấu ấn tượng khi thắng tỷ số đậm 4-2 trước Campuchia và 5-1 trước Lào.

Dù đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Indo nhưng cũng không thể chủ quan khi đội bạn cũng cực 'khó ăn'. Thầy trò HLV Park Hang Seo cần vô cùng thận trọng. Trước đó, Indonesia từng nhận thất bại liên tiếp khi đối đầu với U23 Việt Nam từ năm 2019.

Để xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Indonesia, khán giả có thể xem trên VTV5, VTV6 của đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Next Media cũng sẽ phát trực tiếp trận đấu bóng đá Việt Nam vs Indonesia.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia AFF Cup 2020

Link 1: Tại đây

Link 2: Tại đây

Link 3: Tại đây