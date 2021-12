Làn sóng phẫn nộ sau vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị dì ghẻ bạo hành đến chết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, một số người dân đã kéo đến trước cửa nhà ông bà nội của bé V.A để thắp nến tưởng niệm. Tuy nhiên, theo một số clip ghi lại có người trong nhà đã đổ 2 xô nước từ tầng cao xuống nơi người dân thắp nến tưởng nhớ. Sự việc gây xôn xao khắp mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Người dân thắp nến trước cửa nhà ông bà nội bé V.A

Sáng 30/12, Trưởng Công An phường Đa Kao cho hay: "Tối qua khi có một số người đến gây mất an ninh trật tự, chủ nhà đã gọi báo cho công an phường. Công an phường đã lập tức có mặt để giải quyết. Nhưng họ đến nhanh lắm, đến đặt bánh và nến rồi rời đi ngay. Theo ghi nhận, khi chủ nhà chạy xuống thì người ta đã đi rồi, hai bên không xảy ra va chạm gì."

Công an phường Đa Kao cũng cho biết thêm cán bộ phường đã lường trước các tình huống người dân vì quá bức xúc sẽ gây rối, làm mất trật tự công cộng. Hiện tại, cha ruột của bé V.A cũng đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở tạm trong quá trình đợi kết luận của cơ quan chức năng.

"Ngay từ khi công an quận Bình Thạnh thông tin cháu bé có hộ khẩu thường trú tại phường Đa Kao, công an phường đã nắm được tình hình và xác định có thể sẽ xảy ra tình trạng người dân kéo đến đây. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhanh chóng cho lực lượng xuống can thiệp tránh xảy ra xô xát giữa hai bên hoặc những người này kích động hay xuyên tạc từ câu chuyện "dì ghẻ con chồng" thành việc cơ quan nhà nước chậm xử lý, can thiệp không kịp thời...

Hiện tại anh Th. - bố của bé theo quyết định đang tạm cho tại ngoại để tiếp tục làm rõ. Việc điều tra do công an quận Bình Thạnh thực hiện. Nhưng việc anh Th. là người có hộ khẩu ở nhà bố mẹ tại phường Đa Kao thì việc anh dọn về đây ở là chuyện bình thường. Nếu có người nào đến gây rối, cự cãi hay thậm chí là đe dọa, xảy ra va chạm thì bắt buộc công an phường phải xử lý những người này đúng theo quy trình".

Đồng thời, cán bộ phường Đa Kao cũng khuyên người dân nên bình tĩnh, phân biệt rõ đúng sai. Người phạm tội sẽ có pháp luật xử lý thích đáng. Nếu người dân muốn cầu nguyện cho bé có thể thắp hương tại chùa chứ không nên gây rối mất trật tự an ninh công cộng.