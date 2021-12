Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút nữ sinh 2k2 bị bạn trai đâm dã man, hung thủ định tự vẫn

Sau 2 ngày vụ án sát hại nữ sinh 2k2 Học Viện Ngân Hàng xảy ra tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, người dân nơi đây vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng. Bà Hoàng Thị Gái (67 tuổi) là người đã có mặt tại hiện trường vào đêm xảy ra vụ án mạng. Bà Gái cho biết vào lúc 22h20 ngày 22/12 khi đi qua khu vực nghĩa trang xã Đức Trung, bà nhìn thấy cảnh ẩu đả trên đường và hô hoán cho người dân xung quanh biết.

Khi bà Gái tiến lại gần phát hiện một cô gái đã tử vong với nhiều vết đâm. "Khi đến gần, tôi thấy một người đàn ông đang ghì một người đàn ông khác xuống đất và nói với tôi rằng 'giết người, giết người'". Bà Gái sau đó mới biết hung thủ sau khi sát hại nữ sinh kia đã có ý định tự sát rất may có người dân đã can ngăn.

Bà Gái - Nhân chứng tại hiện trường

Được biết, nghi phạm gây ra cái chết cho nữ sinh Học Viện Ngân Hàng N.T.N.H là Hoàng Tuấn An. Trước đó, An và H đã có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay được nửa năm. Cơ quan cảnh sát huyện Hoài Đức cho biết đã khởi tố Hoàng Tuấn An về hành vi Giết người.