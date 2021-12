Nữ sinh 2002 bị bạn trai chặn đường, đâm chết trên đường đi học về ở Hoài Đức Hà Nội

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào tối 22/12 tại Hoài Đức khiến nhiều người xung quanh ám ảnh. Cụ thể, tối 22/12, đối tượng Hoàng Tuấn An sinh năm 2002 đã chuẩn bị sẵn hung khí đợi bạn gái đi học về âm mưu ra tay sát hại. Khi đó, Hoàng Tuấn An đứng canh người yêu ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Hiện trường vụ án nam sinh FPT 2002 sát hại bạn gái ở Hoài Đức

Đến 22h30, bạn gái An là H.T.N.H đi từ quận Nam Từ Liêm thì bị Hoàng Tuấn An chặn ở thôn Cao Trung. Sau đó, đối tượng đã dùng dao đâm tử vong bạn gái. Người dân xung quanh đã nhanh chóng phát hiện ra và khống chế đối tượng, bắt giữ ngay tại chỗ tuy nhiên nạn nhân đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu theo lời nghi phạm khai do mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan cảnh sát huyện Hoài Đức cho biết đã khởi tố Hoàng Tuấn An về hành vi Giết người. Thông tin với tờ Zing, công an huyện Hoài Đức đang khẩn trương điều tra để trả lại công bằng cho nạn nhân, xử nghiêm hành vi tội ác của hung thủ.

Sự việc hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Được biết nạn nhân trong vụ án mạng trên là nữ sinh có thành tích hoạt động nổi bật trong trường, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa.