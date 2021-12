'Thầy mặt sẹo' ở Tịnh Thất Bồng Lai đòi bồi thường 3,3 tỷ, bà Phương Hằng đáp trả: 'Quá nhảm nhí'

Liên quan đến vụ việc kiện tụng đòi bồi thường 3,3 tỷ vì vết sẹo trên mặt của Tịnh Thất Bồng Lai, nữ đại gia Phương Hằng mới đây đã lên tiếng nói rõ quan điểm. Cụ thể, CEO Đại Nam cho rằng yêu cầu bồi thường của các 'thầy' ở Tịnh Thất Bồng Lai là hết sức vô lý, 'quá nhảm nhí'. Không những vậy, nữ đại gia 50 tuổi còn chỉ ra những điểm bất thường trong bảng giá đòi bồi thường.

“5 người thanh niên, ăn ở không hát ca, đi tập tạ, nay vớ được cơ hội này nên làm tiền người ta. Nếu là một người tu hành có tự trọng thì họ đã không làm mưa làm gió như vậy. Nhân danh là người tu hành, sống tiền bá tánh nhưng khi đụng vào lại đi làm tiền người khác một cách trắng trợn như thế. Sau khi tôi livestream xong, nếu người của Tịnh thất Bồng Lai có can đảm cứ đến tận nhà tôi lấy 3,3 tỷ mà họ đã đòi hỏi trong phiên xét xử hôm đó”, CEO Nguyễn Phương Hằng tuyên bố trong livestream.

Được biết vào ngày 9/12, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Châu Vĩnh Hóa (46 tuổi) ngụ quận Tân Bình, TPHCM về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, tháng 10.2019, ông Võ Văn Thắng, là cha ruột của Võ Diễm My (22 tuổi) và bà Châu Vinh Hóa (46 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và nhiều người khác là họ hàng đến Tịnh Thất Bồng Lai để tìm Diễm My. Tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát.

Người bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên

Trong khi ông Nhị Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bức xúc vì bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai, trúng vào ông Lê Thanh Nhị Nguyên gây bị thương tích với tỷ lệ 13%.

TAND tỉnh Long An tuyên bố Châu Vĩnh Hóa phải chịu mức án tù 2 năm và bồi thường 9 triệu cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên. Tuy nhiên, phía bị hại là ông Lê Thanh Nhị Nguyên không đồng ý với phán quyết của tòa yêu cầu bà Hóa phải bồi thường số tiền 3,3 tỷ.

Bị cáo Châu Vinh Hóa

Kết thúc phiên tòa, nhận thấy yêu cầu kháng cáo của 'thầy' Nhị Nguyên là không hợp lý, tòa tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Đồng thời, buộc bị cáo Hóa bồi thường thêm 6 tháng lương cơ bản cho bị hại Nhị Nguyên (tổng số tiền khoảng 17,84 triệu đồng).