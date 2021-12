Tin nóng trưa 2/12: Thương Tín vạch trần bộ mặt thật của đại gia, tố bị lừa trắng trợn

Thủy Tiên trao tiền ở xã Liên Thủy, Quảng Bình: Không yêu cầu địa phương kiểm đếm, không ký nhận

Sau nhiều ngày khẩn trương rà soát và kiểm kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, lãnh đạo địa phương mới đây đã có báo cáo gửi lên Bộ Công An. Cụ thể, Báo Công An Nhân Dân đăng tải, ngày 1/12, tin từ UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đang tiến hành rà soát, tổng hợp các số liệu liên quan đến việc ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ cho người dân trong đợt lũ lịch sử tháng 10/2020 trên địa bàn, để báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong việc xác minh hoạt động cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên.

Xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ Đằng Phương lên án Thương Tín: Đưa 800 triệu cho một kẻ ăn chơi trác táng là không nên

"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến Thương Tín như vậy? Có vẻ như mọi người đang giúp sai cách và sai người không?

Với một người có quá khứ ăn chơi trác táng, đưa họ 800 triệu tiền mặt với quan điểm của tôi, tôi cho rằng không phải ý hay. Bất kể dùng vào việc gì thì bây giờ không còn 1 xu dính túi thì lỗi của ông ấy. 800 triệu đối với người khác là cả gia tài rồi, đừng khóc lóc kể lể nữa, hèn lắm”, nam nhạc sĩ cho hay.

Xem chi tiết tại đây

Vụ siêu mẫu Khả Trang bị bạo hành không ra hình người: Mẹ chồng lên tiếng tố ngược con dâu

Ngày 30/11, dư luận xã hội chấn động khi nữ siêu mẫu Khả Trang tung loạt hình ảnh bị đánh đập dã man. Hàng loạt hình ảnh cô bị chấn thương, máu me đầy người khiến dân tình không khỏi choáng váng. Nữ siêu mẫu cho biết những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể cô đều do bị chồng bạo hành. Thậm chí ông xã Khả Trang còn giam lỏng, tịch thu điện thoại để cô không liên lạc được với bất kì ai suốt thời gian qua.

Xem chi tiết tại đây

NS Thương Tín vạch trần 'bộ mặt thật' của vị đại gia hứa cho mượn biệt thự 5 tầng: 'Bị lừa rồi'

"Họ cứ nói này nói nọ để lấy danh tiếng nhưng sự thật thì không như mọi người nghĩ. Họ nói chuyện bấp bênh, nói tào lao lắm". Nam diễn viên tỏ ra hụt hẫng, buồn bã khi cứ ngỡ được đoàn tụ vợ con tại chỗ ở mới. Nhạc sĩ Tô Hiếu - người giữ liên lạc với Thương Tín cũng chia sẻ: "Tín nói với tôi bị họ lừa, chứ người ta không có nói thiệt. Tín không có tin vì bị nhiều người nói quá".

Xem chi tiết tại đây