Tử vi tuổi Bính Tý năm 2022: Tổng quan về công danh sự nghiệp Bính Tý 1996

Bính Tý - 1996 Nữ giới gặp sao Thuỷ Diệu ( trung bình ) Nam giới gặp sao Mộc Đức ( tốt )

Năm 2021 với tất cả các tuổi đều khá vất vả chứ không riêng gì Bính Tý. Với một tuổi có nhiều mục tiêu và nhiều mong muốn như Bính Tý thì chắc hẳn sẽ thấy năm vừa qua đúng kiểu không lỗ cũng chẳng lãi, cả năm vẫn y nguyên như ban đầu. Dự định đủ kiểu, không làm thì tiếc, làm thì đủ thứ ập đến nên cũng không đạt được gì.

Năm 2022, Bính Tý sẽ nếm trải năm Tam Tai đầu tiên và sẽ có khá nhiều thứ phải chuẩn bị cũng như đối mặt. Với một tuổi có cá tính như Bính Tý, việc có đủ dự định trong năm mới là điều dễ hiểu vì đây là tuổi không muốn ngồi một chỗ và dậm chân tại chỗ mãi. Tuổi này khi đã ngang thì rất ngang, khi đã muốn làm gì sẽ im ỉm làm chứ không chịu sự điều khiển của ai.

Đây cũng là tuổi áp lực cho bản thân nhiều về việc phải thành công hoặc chí ít phải có gì đó trong tay chứ không muốn mình thấp bé mãi. Nhưng Tam Tai dù có muốn nhanh thì 1996 cũng nên cẩn trọng để tránh những mất mát khiến bản thân chán nản bất mãn Về công việc, Bính Tý thường sẽ có những ấp ủ về việc tự chủ tài chính, tự làm chủ mình, thích thử đầu tư vào bđs, đầu tư tài chính... cứ cái gì mới mẻ và thấy có lãi sẽ khiến 1996 dễ bị thu hút. Nhưng năm 2022 nên đầu tư hoặc bỏ vốn một cách điềm đạm và nhẹ nhàng vừa sức. Tuổi này khi đã máu làm ăn thì khó mà cản, đã làm là thích làm cho ra ngô ra khoai nên những dự án hoặc dự định thường mang tính bộc phát và phát sinh chi phí nhiều.

Nhiều người tuổi Bính Tý năm 2022 có biến động về công việc, nhất là giữa năm. Nhưng cần lựa thời, mạo hiểm quá thì nên dừng, vẫn nên kiểm soát bản thân thì tốt hơn, chú ý tháng 2, 4, 5, 8, 11 vấn đề công việc dễ gây áp lực. Mối quan hệ với những người xung quanh cũng có thể là lợi thế nhưng cũng có thể khiến Bính Tý gặp nhiều thứ nhiễu nhương, nhất là những lời mời đầu tư từ người xung quanh. Về tài bạch, tuổi này vài năm đổ lại đây họ tập trung công việc và tài chính nhiều hơn. Nhưng lại là tuổi dễ bị suy nghĩ nhiều về tài chính, vừa muốn mua tài sản cá nhân, vừa muốn lo cho gia đình rồi trách nhiệm đủ thứ, không muốn lệ thuộc vào ai nên đôi khi họ rất áp lực, lúc nào cũng lo sợ và không biết tương lai ra sao.

Năm 2022 rất dễ có những thứ khiến Bính Tý hao tài, tiêu pha linh tinh. Tuy nhiên sẽ vẫn có khả năng lo toan hoặc kiếm được. Nên mua tài sản tích luỹ nếu có khả năng vào năm sau. Chú ý khi giao dịch để tránh việc vội vàng và bị đắt. Nên giảm thiểu những chi tiêu không cần thiết. Chú ý tháng 3, 4, 8, 11 dễ có áp lực về tài bạch. Đây cũng là tuổi khi đã mất thì sẽ mất to hơn người khác, đôi khi do tiêu pha, do đầu tư.... nên cần có kế hoạch chi tiêu để bản thân cảm thấy yên tâm. Về tình duyên, năm 2022 là năm được tuổi kết hôn của Bính Tý, nhất là nữ giới.

Có thể tham khảo tháng Đại Hỉ là tháng 6 và 12. Riêng Bính Tý tình cảm sẽ do họ quyết định, khi họ chưa muốn thì có ép cũng không được. Tuổi này càng về sau càng có xu hướng nghĩ về sự nghiệp nhiều hơn. Và tuổi này không muốn tình cảm chi phối đến cuộc đời họ quá nhiều, nếu yêu đương mà áp đắt hoặc khiến cho Bính Tý cảm thấy mất tự do, e rằng họ sẽ không cố. Nhưng đôi khi vì mải mê về cuộc đời mình mà 1996 dễ trở nên vô tâm, nhất là nam giới Bính Tý.

Năm 2022 cũng nên chú ý trong vấn đề vợ chồng hoặc yêu đương dễ có sự xích mích hoặc cãi vã không đáng có. Bính Tý cũng nên để ý hơn đến những mối quan hệ để tránh việc bị hiểu nhầm hoặc vướng vào mấy mảnh tình rất mông lung. Đôi khi do áp lực xung quanh khiến đôi bên mệt mỏi nên lưu ý tháng 4, 8, 9, 10. Nữ giới Bính Tý gặp sao Thuỷ Diệu nên dễ nhiều suy nghĩ tiêu cực hoặc nhạy cảm khiến bản thân lo lắng nhiều.

Sức khoẻ, có thể năm 2022 sẽ khiến suy nghĩ của Bính Tý nặng nề áp lực khiến bản thân tuổi này bị ảnh hưởng sức khoẻ và ức chế. Đây cũng là tuổi giờ giấc sinh hoạt nên cải thiện. Nhiều người hay ngủ ngày cày đêm, ăn đêm, thức khuya... chú ý vấn đề về bụng dạ. Sức khoẻ chú ý tháng 5, 7, 8, 9.

Tháng 1: Gặp sự hoan hỉ

Tháng 2: Chú ý áp lực công việc

Tháng 3: Tài chính có sự biến động

Tháng 4: Công việc có chuyển biến

Tháng 5: Sức khoẻ kém, chú ý xe cộ

Tháng 6: Có thể có hỉ sự, tin vui

Nhìn chung năm 2022, điều cần chú ý nhất với 1996 là vấn đề về công việc và tài chính vì tuổi này thường hay có những dự định mang tính rất bộc phát và khó đoán trước. Lời khuyên là nên nhìn ngoại cảnh xung quanh để tính tiếp và chỉ làm thứ vừa sức chứ không nên ép bản thân phải thành công quá sớm hoặc lại sợ thua kém mọi người. Vốn dĩ đây cũng là tuổi có tài, chỉ là đôi khi làm gì cũng chỉ nghĩ đến thắng và phải thành công nên thường rất mệt mỏi. Đừng nghĩ mình kém cỏi hơn mọi người, do chưa đến lúc mà thôi.

Lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí chiêm nghiệm.

Nguồn: Đinh Huyền Trang (Bối Bối)