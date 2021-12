Tối 27/12, người thân cùng những cư dân ở nơi bé Vân An 8 tuổi sinh sống cùng bố và dì ghẻ đã tổ chức lễ tưởng niệm dưới chân tòa nhà. Bác ruột của bé đã dùng nến xếp dòng chữ Vân An để tưởng nhớ đến một thiên thần nhỏ đã mãi mãi ra đi.

Lễ tưởng niệm bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết

Nhiều người dân ở đó đã không kìm được nước mắt cùng đến thắp hương và cầu nguyện cho bé. Bức di ảnh của Vân An được đặt bên những khóm hoa tươi cùng hàng nến lung linh. Chứng kiến hình ảnh đó, nhiều người đã bật khóc vì quá xót xa.

Tòa nhà nơi gia đình bé Vân An sinh sống

Trước đó, vào ngày 22/12 bé Vân An được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập với nhiều vết bầm tím trên người. Ngoài ra, trên mặt bé cũng xuất hiện vết khâu mờ. Cơ quan cảnh sát điều tra nghi ngờ bé bị bạo hành trong thời gian dài dẫn đến tử vong. Sau quá trình xác minh điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp V.N.Q.Tr (26 tuổi) là vợ sắp cưới của bố ruột Vân An ông T 36 tuổi. Thời gian qua, bé Vân An sống chung với mẹ kế và bố đẻ trong căn hộ tại khu chung cư Sài Gòn Pearl.

Thi thể bé Vân An xuất hiện nhiều vết bầm tím

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cây lau nhà bị gãy cùng nhiều đồ vật nghi ngờ liên quan đến việc mẹ kế hành hạ cháu bé. Hàng xóm sống quanh căn hộ của ông T và vợ sắp cưới cũng cho biết họ thường xuyên nghe thấy tiếng la hét, gào khóc suốt thời gian dài của Vân An.

Chân dung mẹ kế Vân An

Anh B người sống dưới căn hộ của gia đình bé A cho biết anh bắt đầu nghe thấy tiếng kêu gào, la hét từ tháng 9/2020.

"Vợ tôi phản ánh với bảo vệ của tòa nhà, bảo vệ nói đó không phải đánh chó, mà là đánh con. Lúc nghe vậy, tôi cũng bức xúc lắm, tôi hỏi sao các anh không lên xem sao và can thiệp thì họ nói các gia đình xung quanh cũng phản ánh rất nhiều và đã lên can thiệp rồi. Sau đó, tôi mới biết vợ đó là vợ thứ hai của bố cháu bé. Ban ngày cũng có, ban đêm cũng có, trước khi đi ngủ cũng có. Lúc đó tôi cũng nghĩ vợ chồng cãi nhau hay gì thôi, nhưng sau mới biết là đánh bé. Cái kiểu chửi và đánh nó quen thuộc đến nỗi tôi nghe là biết liền".