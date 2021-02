Bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 13 tuổi: Cô gái nghẹn đắng ngày trở về bố đã mất, mẹ không nhận ra

Con đường đất đá gập ghềnh vào bản làng Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An đối với cô gái M.T.O (SN 1997) vừa thân thương, vừa lạ. Suốt 10 năm lưu lạc xứ người, hình ảnh con đường dẫn về căn nhà gỗ nho nhỏ, lụp xụp dưới chân đồi chưa ngày nào biến mất trong tâm trí cô.

Về lại mảnh đất từng được sinh ra, O. bước đi vội vã, đôi chân ríu vào nhau khi bước lên từng bậc cầu thang. Đây chính là giây phút cô đã ao ước, chờ đợi đằng đẵng suốt 10 năm.

Thấy có khách đến, bà Chích Thị L. (SN 1960) rời bếp lửa, bước ra với khuôn mặt ngơ ngác. Bà chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thấy người lạ lao vào, ôm lấy mình khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô con gái khóc muốn ngất khụy vì tủi phận, bà đỡ lấy O., vỗ nhẹ vào lưng, khuôn mặt hiện ra hàng ngàn câu hỏi lạ lùng. Bấy giờ, vị cán bộ công an mới cất lời "O. đó. Cháu nó trở về rồi đây".

Về tới bản làng sau 10 năm lưu lạc, O. đi như chạy trên con đường đầy đất sỏi

Cô gái 13 tuổi năm nào như sực nhớ, tháo chiếc khẩu trang để mẹ nhìn mặt cho rõ hơn. O. không còn là đứa bé đen đúa, gầy nhẳng năm nào nữa nhưng vài đường nét trên khuôn mặt vẫn từa tựa năm xưa.

Qúa bất ngờ khi gặp lại đứa con bặt vô âm tín suốt 10 năm, bà L. sững người một 1 lúc rồi ghì chặt lấy con. Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau, khóc như mưa, nấc nghẹn không nói được lời nào. Những người có mặt tại buổi đoàn tụ hôm đó cũng không thể nào cầm được nước mắt.

Người chồng đáng thương của bà, bao năm mòn mỏi chờ con gái nhưng cũng không thể đợi tới giây phút này. Ông mất cách đây gần 1 năm, cả cuộc đời, chưa ngày nào nguôi nhớ mong đứa con út quay trở về...

Nhớ về quá khứ năm xưa, O. kể lại, mình bị người lạ lừa phỉnh vào miền Nam làm thuê, cô bé non nớt chỉ mong có thể kiếm tiền về phụ giúp bố mẹ. O. nào biết mình, ngày bước chân đi khỏi bản là lúc mình sa vào tay tội phạm mua bán người.

Gặp lại đứa con út sau bao ngày chờ ngóng trong vô vọng, người mẹ ôm chặt con khóc nức nở

Một số người trong bản hôm đó thấy, bé gái 13 tuổi đi cùng người lạ, khuất dần sau nương rẫy. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, bố mẹ O. phải chấp nhận sự thật con gái mình đã bị kẻ xấu lừa bán sang xứ người.

Ngày hôm đó, O. bị đưa lên ô tô, sau hành trình gần 1 ngày đêm, xe chạy tới biên giới, cô mới bàng hoàng biết mình sẽ bị bán sang Trung Quốc. Cô bé 13 tuổi giãy dụa kháng cực nhưng không thể chống lại những kẻ buôn người.

Sau đó, O. được đưa vào sâu nội địa Trung Quốc, rồi cuối cùng bị bán cho người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), bắt đầu cuộc sống làm vợ nơi xứ người. Sau 10 năm chịu sự quản lý của gia đình chồng, cuộc sống của cô đã có phần được nới lỏng.

Bị cô lập với thế giới bên ngoài, O. cũng dần mất đi sự phản kháng khi 3 đứa con lần lượt ra đời. Không được tiếp xúc với người ngoài nên O. dần quên tiếng mẹ đẻ, nhưng khát vọng được trở về đoàn tụ với cha mẹ, làng bản chưa bao giờ thôi bùng cháy trong cô.

Cuối năm 2020, qua nhiều nguồn khác nhau, T.O. biết đến Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và nhờ sự cứu giúp. Nhanh chóng sau đó, một kế hoạch giải cứu nạn nhân được tổ chức này lập ra tỉ mỉ và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triển khai thành công.

Tuy nhiên, lưu lạc xứ người từ khi còn quá nhỏ, sau 10 năm trở lại quê hương, O. đã quên hẳn tiếng Khơ - mú, tiếng phổ thông cũng chỉ nhớ mang máng ít chữ. Thông tin quý báu nhất mà cô vẫn hằn nguyên trong trí nhớ là tên bố mẹ và quê quán ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Đại diện công an huyện Kỳ Sơn, thiếu tá Hoa Thanh Dôi đưa O. trở về đoàn tụ cùng mẹ ở bản Lưu Thắng

Với những thông tin O. cung cấp, dù rất khó khăn nhưng Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc tìm kiếm và xác minh người thân của cô. Thiếu tá Hoa Thanh Dôi - công an huyện Kỳ Sơn cho hay:

"Quá trình xác minh, công an xác định gia đình bà Chích Thị L. trú tại bản Lưu Thắng (xã Chiêu Lưu) có con gái M.T.O. mất tích từ cuối năm 2011. Những thông tin thu thập được hoàn toàn trùng khớp với thông tin nạn nhân O. cung cấp."

Đầu năm 2021, với sự phối hợp và hỗ trợ của Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã đưa M.T.O. vượt hơn 5.000 cây số về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình. Sau thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định, sáng 27/1, O. được hai đơn vị này đưa về Kỳ Sơn, chuẩn bị đón một cái tết đoàn viên, sum vầy bên những người thân yêu.