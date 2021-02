Vừa qua, hoa khôi Hương Hoàng đã đăng tải một clip trên kênh Youtube riêng ghi lại cảnh cô đi trà chiều cùng bạn bạn bè, trong đó có nữ hoàng ảnh lịch Diễm My. Người đẹp U60 vừa xuất hiện, Hương Hoàng lập tức chạy tới ngồi kế bên vì quá ngưỡng mộ thần thái và nhan sắc ở tuổi 59 của đàn chị.

"Nữ hoàng ảnh lịch" xuất hiện sang trọng và quý phái trong một clip đăng trên Youtube

Hoa khôi Hương Hoàng hồ hởi chia sẻ "Tôi vừa nhìn thấy chị Diễm My một cái là phải ập vào ngay vì chị quá xinh đẹp. Chị ấy đẹp thật, nhìn lúc nào cũng trẻ trung, đẹp bẩm sinh, đẹp nguyên thủy, không hề có sự tác động của dao kéo hay công nghệ làm đẹp nào.

Da chị Diễm My đẹp như da em bé, trắng mịn, mềm mại, không ai biết chị đã 59 tuổi. Tôi phải gọi chị Diễm My là người đẹp không tuổi vì nếu nhìn ở ngoài không ai biết được tuổi thật của chị ấy. Tôi luôn coi chị Diễm My là thần tượng của mình."

Người đẹp Hương Hoàng phải thừa nhận, ở tuổi 59 mà vẫn giữ được vẻ đẹp say đắm lòng người như Diễm My quả thực hiếm thấy. Lúc nào nữ hoàng ảnh ra đường cũng chỉn chu, quý phái nên các đàn em ngưỡng mộ và thần tượng rất lớn.

Người đẹp Diễm My khiến hoa khôi Hương Hoàng trầm trồ ngưỡng mộ vì nhan sắc "bị thời gian lãng quên"

"Chị ấy được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam, đẹp một cách quý phái, sang trọng.

Cái sang của chị Diễm My đến từ thần thái, cốt cách, tôi không thể nào bắt chước được. Có lẽ tôi phải nhờ chị Diễm My dạy một khóa về cách sang trọng mới được. Nhưng tôi nghĩ cái miệng tôi chắc không thể nào sang được."

Ngoài nhan sắc và khí chất đẹp "nao lòng" của người đẹp U60, Hương Hoàng còn tiết lộ Diễm My hiện tại có cuộc sống giàu sang đáng nể. Ông xã của nữ hoàng ảnh có cổ phần trong Chanel nên lúc nào cô cũng đeo dây chuyền của Chanel.

"Dây Chanel chị ấy đeo rất nhiều hạt xoàn, phải đếm theo kí. Đáng lẽ hãng Chanel phải trả tiền quảng cáo cho chị Diễm My vì chị ấy mặc đồ hay đeo trang sức của hãng vào nhìn rất đẹp. Từ lúc chị ấy đeo dây chuyền Chanel, rất nhiều người đeo theo giống chị ấy.

Mọi người thấy đấy, tôi livestream bán hàng được có 100 người xem mà chị Diễm My vừa xuất hiện đã lên đến 1600, 2000 lượt xem rồi, chứng tỏ sức hút của chị còn rất lớn", hoa khôi Hương Hoàng trầm trồ.

Một người bạn ngồi kế bên còn tiết lộ, set đồ Diễm My đang mặc có giá lên tới 170 triệu đồng. Chia sẻ về bí kíp làm đẹp của mình, nữ hoàng ảnh U60 vui vẻ nói:

"Tôi tự makeup hết, ra đường mỗi ngày chỉ tốn 100 ngàn tiền làm tóc, 50 ngàn tiền cắt móng tay, tổng cộng có 150 ngàn mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng ra đường nên phải làm tóc, cắt móng tay thường xuyên".

Nghe tới đây, Hương Hoàng phải thố lên không thể tin được vì khoản làm đẹp rẻ tới bất ngờ của đàn chị bởi người đẹp 59 tuổi từng có những kiểu tóc huyền thoại, sang trọng và khí chất vô cùng.

Hoa hậu - Nữ hoàng ảnh Diễm My sinh năm 1962. Cô từng xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh lịch năm 1983. Trong suốt thập niên 80 - 90 của thế kỷ 20, người đẹp được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch duyên dáng nhất Việt Nam.

Năm 1994, người đẹp tham gia diễn xuất trong vai nữ anh hùng ở bộ phim Về Trong Sương Mù. Sau khki kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, người đẹp rút khỏi Showbiz và tập trung vào chăm sóc gia đình nhiều hơn.