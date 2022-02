Bị bà Phương Hằng 'đe dọa', Đàm Vĩnh Hưng vội vàng xin lỗi người hâm mộ rồi 'cao chạy xa bay'?

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ thông báo sẽ không có mặt trong show ca nhạc sẽ diễn ra vào ngày 5/3 tới tại Đà Lạt. Mr Đàm đã gửi lời xin lỗi đến Lệ Quyên cùng các khán giả đã dự định có mặt trong show diễn. Về nguyên nhân không thể tham gia như lời đã hứa, Đàm Vĩnh Hưng cho biết:

"Trước đó, Hưng có share về chương trình và sự xuất hiện của mình tại Đà Lạt vào tháng 3/2022 trong đêm nhạc của cô em Lệ Quyên.

Hưng cũng lên list bài hát, tính cách dựng bài hết trơn rồi nhưng khi lên làm việc với đạo diễn của show thì Hưng quyết định có một sự thay đổi lớn, hi vọng các fan của mình sẽ vui và chờ đón hơn nữa.

Những sự cố không mong muốn liên tục đến với Đàm Vĩnh Hưng sau cuộc đối đầu bà Phương Hằng

Đó chính là Hưng cùng đạo diễn và Ekip THE SHOW VIETNAM ấp ủ làm luôn một đêm diễn riêng cho Hưng tại Dinh Độc Lập vào tháng 5/2022. Hưng muốn sự xuất hiện của Hưng phải thật chỉn chu, đặc biệt và không phụ sự mong đợi của những người yêu thương mình nên Hưng sẽ tung hoành trong show riêng của mình nha. Do đó Hưng xin cáo lỗi với khán giả vì không xuất hiện tại The Show ở Đà Lạt 5/3 sắp tới.

Sorry bé Lệ Quyên nhiều vì không xuất hiện trong show của em, anh em mình hò hẹn nhau đợt khác nhé!".

Nhiều người cho rằng lý do Đàm Vĩnh Hưng 'quay xe' là vì bà Phương Hằng

Thông tin trên khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng 'quay xe' là do bị bà Phương Hằng 'đe dọa'. Bởi trước đó, nữ đại gia nghìn tỷ đã nhiều lần tuyên bố xuất hiện trong hàng loạt show diễn của Mr Đàm khiến nam ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì 'quá xấu hổ'. Tuy nhiên đây chỉ là đồn đoán của một số người. Phần đông khán giả đều cho rằng việc Đàm Vĩnh Hưng tách riêng tổ chức một show lớn mới xứng với 'tầm cỡ' của 'ông hoàng nhạc Việt'.