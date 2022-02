Chồng cũ thiếu gia của Hòa Minzy lộ diện sau ồn ào chia tay, nét mặt lộ rõ vẻ u buồn

Sau khi xuất hiện hàng loạt những thông tin đồn đoán về trục trặc hôn nhân, ca sĩ Hòa Minzy cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận 'đường ai nấy đi' với chồng thiếu gia. Thông báo của Hòa Minzy đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ trước đó người ta vẫn luôn có một hình dung viên mãn về cuộc sống hạnh phúc của nữ ca sĩ bên người chồng tài đức và con trai cưng. Nữ ca sĩ cũng lên tiếng bênh vực chồng cũ và lý do chia tay là do bất đồng lý tưởng sống và không tìm được tiếng nói chung chứ hoàn toàn không phải do người thứ 3 hay những yếu tố khác.

Thời điểm công khai chia tay, thiếu gia Minh Hải chỉ nói một câu ngắn gọn: "Đôi khi chính anh cũng ko ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng a luôn tôn trọng mọi thứ từ em! Chúc em hạnh phúc!".

Mới đây, sau khoảng thời gian yên ắng cuối cùng chồng cũ Hòa Minzy cũng lộ diện trên mạng xã hội. Thiếu gia Long An chia sẻ khoảnh khắc đang chơi đàn với nét mặt u buồn không hề nhắc tới Hòa Minzy. Dù không nói ra nhưng dân mạng cho rằng cả 2 đều đang phải chịu những tổn thương sau khi chia tay nhau.

Thiếu gia Minh Hải





Trước đó, chồng cũ Hòa Minzy đã lên tiếng chỉ trích những người cố tình hướng mũi rìu về phía mẹ ruột của anh. Cụ thể, một số người đã đồn đoán mẹ chồng chính là lý do khiến Hòa Minzy phải nuốt nước mắt chia tay ông xã. Tuy nhiên, Minh Hải đã lên tiếng làm rõ:

“Đáng lẽ ra tôi cũng ko muốn ồn ào đôi co với các thông tin trên mạng xã hội vì cái chuyện riêng của gia đình mình đâu, các bạn có thể nghĩ về tôi sao cũng được tôi có thể không quan tâm và lờ đi! Nhưng việc này tôi xem ở một số trang facebook cá nhân và bình luận, tôi thấy thông tin các bạn đưa ra quá sai lệch, xúc phạm và gây ảnh hưởng khá lớn đến những người đáng tuổi cha tuổi mẹ của các bạn! Mong rằng các bạn khi đọc thông tin vui lòng kiểm tra thông tin thật chính xác trước khi bình luận xúc phạm một ai đó”.

Dù đã có con chung nhưng cặp đôi vẫn quyết định chia tay khiến dân tình không khỏi đau lòng, tiếc nuối

Về phía Hòa Minzy, nữ ca sĩ cũng xin khán giả hãy để mọi chuyện kết thúc êm đẹp để mẹ con cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.