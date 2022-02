Đúng mùng 2 Tết, Thủy Tiên có động thái mới giữa lúc bà Phương Hằng tuyên bố 'bao hết' nghệ sĩ Việt

Năm 2021 quả thực là một năm 'sóng gió kinh hoàng' với Thủy Tiên nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung. Scandal chấn động liên quan đến ồn ào nghi vấn ăn chặn hàng trăm tỷ từ thiện kéo dài nửa năm đã khiến Thủy Tiên bị ảnh hưởng nặng nề về uy tín lẫn sự nghiệp. Dù đã lên tiếng giải thích kèm sao kê từ ngân hàng thế nhưng nữ ca sĩ vẫn không tránh khỏi loạt thị phi.

Đỉnh điểm, hàng loạt đơn tố cáo đã được gửi về Bộ Công an yêu cầu tiến hành điều tra hàng loạt nghệ sĩ bao gồm Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa, mẹ Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên. Sau nhiều tháng tiến hành làm việc với ngân hàng và các địa phương, Bộ Công an đã đưa ra thông báo chính thức về kết quả điều tra ngày 23/1. Cụ thể, Bộ Công an xác nhận các nghệ sĩ trên không có dấu hiệu phạm tội vì vậy sẽ không quyết định khởi tố hình sự vụ việc.

Kể từ sau khi được 'minh oan', Thủy Tiên bắt đầu thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải bức ảnh mừng Tết kèm lời chúc đến người hâm mộ: "Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an và luôn hạnh phúc nhé".

Thủy Tiên đã chính thức được rửa oan sau vụ từ thiện miền trung đầy tai tiếng

Trong ảnh Thủy Tiên diện chiếc váy xuông đỏ vô cùng nổi bật. Có thể thấy thần thái của bà xã Công Vinh sau khi được minh oan ngày càng rạng rỡ. Bên dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt để lại lời chúc mừng năm mới và hi vọng Thủy Tiên vẫn luôn giữ được tình thương, giúp đỡ mảnh đời khó khăn.

Trước đó, chia sẻ về ồn ào từ thiện lần này, bà xã Công Vinh cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục làm thiện nguyện nhưng thay vì kêu gọi cô sẽ chủ động bỏ tiền túi và làm một cách âm thầm nhất có thể.

Thủy Tiên - Công Vinh thường xuyên chi tiền túi đi làm từ thiện

"Chồng tôi từng đề nghị tôi không nên quyên góp từ thiện nữa sau sự việc vừa qua. Tôi đã hứa, nhưng chắc chắn tôi sẽ có cách khác để giúp đỡ mọi người, đồng thời, tôi phải biết cách bảo vệ gia đình hơn.

Hàng tháng, tôi vẫn bỏ tiền cá nhân làm thiện nguyện, nuôi nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phụ nữ làm mướn, chồng bệnh, con phải nghỉ học. Tôi giúp họ học phí cho con cái, tiền trọ, tiền ăn. Nhiều ông bà lớn tuổi con cái bệnh hoạn tai nạn không ai nuôi tôi đều đặn hỗ trợ họ... Tôi thường không để lộ danh tính, nên có người nhận cũng không biết tôi giúp. Khi gặp biến cố, tôi lo bản thân bị ảnh hưởng không còn khả năng giúp nhiều người nữa, cũng như không còn ai giúp đỡ họ".

Về phía bà Phương Hằng - Người đã liên tục tố cáo Thủy Tiên trước đó, nữ đại gia gửi lời chúc mừng đến loạt nghệ sĩ được minh oan. Ngoài ra, CEO Đại Nam còn đưa ra tuyên bố bất ngờ sẽ 'bao thầu' hết nghệ sĩ Việt. Phát ngôn này của vợ ông Dũng ''lò vôi" đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.