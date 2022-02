Vừa mới đầu năm, Hari Won đã than mệt mỏi, dân mạng xôn xao nghi vấn bất hòa với Trấn Thành?

Cách đây không lâu, cư dân mạng bất ngờ lan truyền tin đồn Trấn Thành và Hari Won 'lục đục' chuyện ly hôn. Cụ thể, netizen bỗng xôn xao với bài viết có tiêu đề "Chuyện buồn 23/10: Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won vì vợ không có...". Bài viết trên còn đính kèm tờ đơn xin ly hôn khiến dư luận hoang mang. Dù bài viết chưa rõ thực hư nhưng đã thu hút hàng trăm ngàn lượt bình luận cùng ý kiến trái chiều.

Mới đây, Hari Won bất ngờ đăng đàn than thở mệt mỏi khiến dư luận chú ý. Cụ thể, bà xã Trấn Thành cho biết: "Năm mới rồi. Hari Won cũng tham gia chương trình mới nữa nè. Chương trình này quá là hack não...... Nên mình chơi mà cứ mệt mệt".

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau đoán lý do nữ ca sĩ người Hàn than thở ngay ngày đầu năm. Một số người cho rằng cô nàng chỉ đang lấy lý do công việc để 'che giấu' chuyện gia đình lục đục. Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định không có chuyện Hari Won và Trấn Thành 'bằng mặt không bằng lòng'. Cô nàng chỉ đang muốn giới thiệu show truyền hình mới chuẩn bị ra mắt mà thôi!

Rộ tin đồn Trấn Thành, Hari Won bất hòa

Trước đó, Trấn Thành đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên bà xã. Nữ ca sĩ người Hàn không ngần ngại trao nụ hôn cho chồng. Hari Won thậm chí còn 'nhắc khéo' quà cho ngày lễ tình nhân. Có thể thấy, từ khi kết hôn cũng Trấn Thành, Hari Won giống như công chưa được nam MC chăm sóc nâng niu vô điều kiện. Trấn Thành chiều chuộng Hari Won hết mức từ việc đưa hết tiền cho vợ quản lý, mua tặng vợ đồ hiệu đắt tiền, đến vào bếp nấu cho vợ món ngon.

Hari Won nhẹ nhàng hôn má Trấn Thành

Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, Trấn Thành trải lòng: “Với một người phức tạp như tôi, nói thẳng luôn là tôi rất mau chán, sống cùng tôi 5 năm rồi thì Hari phải tuyệt vời như thế nào. Không phải tôi nâng vợ mình quá nhưng thực sự Hari là một cô gái rất thông minh và biết điều”.