Chân dung người cha mất hết nhân tính vì ghen tuông mà ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Tối ngày 16/2, vụ việc người cha nhẫn tâm ném con xuống sông Trường Giang khiến dư luận xã hội dậy sóng. Cụ thể, khoảng 19h ngày 16/2, vợ chồng anh Trần Văn Viên (30 tuổi) trú tại xã Tam Hải huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam có xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Trong lúc tức giận, đối tượng Trần Văn Viên đã bế con gái Trần Lê Yến V (5 tuổi) ném xuống sông tại bến đò Tam Hải. Toàn bộ quá trình gây án dã man của Trần Văn Viên đã được camera ghi lại. Hình ảnh người cha vô nhân tính không cảm xúc quăng chính con ruột của mình xuống dòng nước đen ngòm khiến hàng trăm ngàn người phẫn nộ.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh người cha ném con xuống sông

Sau khi được gia đình báo cáo, cơ quan chức năng cùng hàng trăm người dân đã đổ đi tìm kiếm trong đêm. Đến 0h15p ngày 17/2, Công an đã tìm thấy thi thể bé Trần Lê Yến V. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Văn Viên để tiến hành điều tra.

Thi thể bé gái đã được tìm thấy sau 5 tiếng tìm kiếm

Bà Lê Thị Lương 65 tuổi (bà ngoại cháu bé) cho biết tối qua khi bé V đang ở cùng bà thì thấy con rể Viên sang nhà với trạng thái say xỉn. Bà Lương cho biết hơn 1 năm nay cuộc sống vợ chồng của con gái bà và con rể Trần Văn Viên không hạnh phúc. Con gái vào trong TP.HCM làm côn nhân còn Viên làm ngư dân. Bé Trần Lê Yến V được bà ngoại chăm sóc.

Nạn nhân Trần Lê Yến V 5 tuổi

Chân dung đối tượng Trần Văn Viên ném con gái 5 tuổi xuống sông

“Lúc này, tôi đang xem TV thì anh Viên tiến lại cõng con gái đi. Thời điểm Viên bế cháu ngoại tôi đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua và trên tay còn đang cầm bình sữa. Tôi cứ tưởng là con rể bế cháu về nhà nội ở gần đó chơi. Tuy nhiên, không ngờ đó lại là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại của mình. Sao nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế”.