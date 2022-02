Chân dung người vợ đầu bí ẩn của NSND Công Lý: Xinh đẹp, cá tính và cực kì văn minh

Nghệ sĩ hài Công Lý là một trong những diễn viên hài miền Bắc được khán giả yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng. Bên cạnh sự nghiệp diễn hài đình đám, Công Lý còn được biết đến với biệt danh 'người đàn ông nhiều vợ' nhất showbiz Việt. Quả thực, đường công danh của Công Lý tươi sáng bao nhiêu thì đường tình của anh lại vất vả, lận đận bấy nhiêu.

Công Lý lận đận đường tình

Nam danh hài đã trải qua 4 'lần đò' với 4 người phụ nữ đặc biệt. Đáng chú ý nhất trong số đó là MC Thảo Vân. Cả hai nên duyên khi cùng tham gia chương trình gặp nhau cuối tuần. Chung sống bên nhau và có với nhau một bé trai kháu khỉnh nhưng chẳng bao lâu sau cặp đôi lại quyết định chia tay vì không tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, danh hài Công Lý đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ 4 Ngọc Hà. Trong thời gian anh phải nằm cấp cứu do chấn thương, Ngọc Hà là người luôn túc trực, chăm sóc Công Lý.

Thục Khuê - Vợ đầu NSND Công Lý

So với Ngọc Hà và Thảo Vân, thông tin về người vợ đầu của Công Lý lại vô cùng ít ỏi. Được biết, cô tên thật là Thục Khuê hiện đang công tác tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Công Lý và Thục Khuê kết hôn từ khi còn khá trẻ. Cả 2 có với nhau một bé gái tên Thục Anh. Dù vậy chẳng bao lâu sau Thục Khuê và Công Lý chia tay do những mâu thuẫn không thể giải quyết trong đời sống hôn nhân. Bé Thục Anh do vợ cũ một tay chăm sóc.

Vợ Công Lý khi còn trẻ

Vợ đầu NSND Công Lý là người được đồng nghiệp, bạn bè đánh giá rất nhiệt tình, thông minh, xinh đẹp. Mỗi lần nhắc đến người vợ đầu, nghệ sĩ Công Lý đều tỏ ra rất tự hào, biết ơn. Bởi lẽ dù chia tay nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cùng nhau chăm sóc con.

Vợ đầu Công Lý vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ

Tôi rất cảm động vì cả Thục Khuê và Thảo Vân sau khi ly hôn vẫn cư xử với tôi lẫn gia đình tôi rất văn minh. Vì họ đều nghĩ đến cái chung chứ không có những hằn học cá nhân. Việc bé Kiến và bé Tít thân thiết và tình cảm với nhau được như ngày hôm nay cũng chính nhờ những cư xử rất văn minh ấy. Trong sâu thẳm, họ nghĩ gì tôi không biết. Nhưng họ biết đặt tương lai của các con lên trên hết. Để làm sao, khi các con về bố, về mẹ, về ông bà... đều cảm thấy thoải mái, không phải gợn nghĩ một điều gì cả", Công Lý tâm sự.