Rùng mình lời khai ớn lạnh của người cha ném con gái xuống sông: 'Trả thù vì vợ không nghe máy'

Sau khi nhận được thông tin đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi) thực hiện hành vi dã man ném con gái xuống sông Trường Giang, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hung thủ để điều tra. Tại cơ quan công an, Trần Văn Viên (trú tại xã Tam Hải huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam) khai nhận lý do hắn nảy sinh ý định giết con gái là vì vợ không nghe máy khi hắn gọi điện. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Trần Văn Viên đã từ nhà mình ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ.

Ảnh: Vietnamnet

Hung thủ Trần Văn Viên tại hiện trường gây án

19h30 ngày 16/2, Viên bế theo con gái từ nhà bố mẹ vợ xuống bến đò Tam Hải và ném bé Trần Lê Yến V xuống sông. Sau khi gây án, Viên còn tỉnh bơ về nhà mẹ đẻ nói lời từ biệt sau đó bị công an khống chế đưa về đồn.

Trần Văn Viên thực nghiệm lại quá trình gây án

Đến trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã áp giải đối tượng Trần Văn Viên đến hiện trường vụ án để thực nghiệm lại quá trình gây án ném con gái 5 tuổi xuống sông. Tại nơi đã ném con ruột, Trần Văn Viên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc ân hận vì hành vi vô nhân tính đã làm với con.

Thi thể bé gái đã được đưa về gia đình

Hình ảnh trích xuất từ camera khi hung thủ gây án

Trước đó, đêm ngày 16/2 hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã chia nhau tìm kiếm cháu bé. Đến 00h15p ngày 17/2, thi thể cháu bé đã được tìm thấy. Hiện tại, thi thể bé gái đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Người thân của cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng khi hung thủ gây ra cái chết cho bé không ai khác lại chính là cha đẻ. Theo lời bà ngoại của bé, trước khi đi tay bé V vẫn cầm búp bê ba mua cho.