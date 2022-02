Sau 38h tìm kiếm, Cảnh sát Thái Lan đã tìm được thi thể nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay rơi trên sông

Vào khoảng 13h trưa nay, hàng loạt các trang tin Thái Lan đã đồng loạt đăng tải thông tin đã tìm thấy thi thể nữ diễn viên Tangmo Pattaratid mất tích trên sông từ ngày 24/2. Lực lượng chức năng đang cố gắng đưa thi thể nữ diễn viên vào bờ. Được biết, khi tìm thấy cô mặc chiếc áo giống với thời điểm cuối cùng xảy ra tai nạn.

Đã tìm thấy thi thể nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay

Được biết, tối ngày 24/2 cô cùng 5 người bạn đi thuyền trên sông Chao Phraya. Đến 23h tối, nữ diễn viên không may bị rơi xuống sông. Do tàu chạy nhanh nên bạn của cô khó xác định được điểm mà Tangmo Pattaratid rơi. Lực lượng cứu nạn đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nữ diễn viên tuy nhiên do nước sông chảy mạnh và trời tối nên công an gặp rất nhiều khó khăn.

Người thân bao gồm mẹ, bạn bè, chồng cũ đã có mặt ở bờ sông để cầu nguyện và cùng tìm kiếm nữ diễn viên xấu số.

Gia đình Tangmo Pattaratida khóc ngất khi nhìn thấy thi thể con gái

Tangmo Pattaratida là nữ diễn viên có tiếng ở Thái Lan. Cô nàng sinh năm 1984, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Hồn ma Mae Nak, Chuyến xe bá đạo 888, It's Complicated... đặc biệt là vai Rong trong Chiếc lá cuốn bay. Dù có sự nghiệp thành công nhưng Tangmo Pattaratida lại có cuộc sống đời tư khá bất hạnh. Nữ diễn viên từng có ý định quyên sinh sau khi chia tay chồng cũ.