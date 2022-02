Tổng hợp những lời chúc Valentine 14/2 ngọt ngào, lãng mạn, ý nghĩa nhất cho bạn trai

Ngày Valentine (ngày lễ tình nhân) hàng năm là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau. Trong ngày này, các chàng trai cô gái sẽ chuẩn bị quà kèm những lời chúc ý nghĩa đến nửa kia của mình. Dưới đây là một số gợi ý lời chúc cho bạn trai trong dịp Valentine 2022 này, cùng tham khảo nhé!

Lời chúc ý nghĩa Valentine

Hôm nay là ngày Valentine, chúc cho người em yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

Valetine như một tách trà. Đậm nhạt đều được miễn là có anh.

Họ thích nghe nhạc vì lời còn em thì thích trọn đời có anh.

Valentine trời nhẹ dịu dàng. Hay là mình cứ dịu dàng yêu nhau.

Chắt chiu từ những ngày xưa. Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Hạnh phúc trong ngày Valentine không phải là có thật nhiều người yêu mà được 1 người yêu rất nhiều.

Valentine họ thì kén cá chọn canh em thì kén cá nhưng mà chọn anh.

Valentine vài người mời em ăn tối nhưng trong thực đơn không có anh nên em từ chối.

Valentine ấm áp anh nhé! Hãy luôn ở bên cạnh em, em hứa sẽ nắm chặt tay em và cùng anh đi đến cuối con đường. Love you so much!

Không gì có thể thay thế được tình iu em dành cho anh. Chúc mừng ngày Lễ tình nhân Valentine 14.2.

Em muốn nói với anh ngàn lời yêu thương trong ngày này nhưng cuối cùng em chỉ muốn ôm anh để anh hiểu. Lễ tình nhân bên em nhé.

Anh hỏi em muốn quà gì anh tặng nhân ngày Valentine. Em chẳng cần gì cả vì anh là món quà vô giá ông trời ban cho em rồi. Chỉ cần anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mừng tình yêu của hai chúng ta ngày Valentine.