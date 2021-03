Gia thế "không phải dạng vừa" của các MC truyền hình: Dòng dõi ngoại giao, con cán bộ cao cấp

MC Mỹ Linh - Con gái Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nếu thường xuyên theo dõi các chương trình về văn hóa chắc hẳn khán giả sẽ rất quen mặt với BTV, MC Mỹ Linh. Cô là người dẫn quen thuộc của chương trình "Văn hóa: Sự kiện và nhân vật". Hiện tại, Mỹ Linh đang là phóng viên thường trú của VTV tại Paris.

Ba Mỹ Linh là nguyên thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

Về gia thế của BTV Mỹ Linh, ít ai biết cô chính là con gái của nguyên thứ trưởng NSND Đình Quang - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhờ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Mỹ Linh được thừa hưởng đam mê về văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

Chủ tịch nước đến thăm NSND Đình Quang

Cô từng chia sẻ về cha rằng: "May mắn thứ nhất là tôi yêu bố mình. May mắn thứ hai là bố con tôi dân chủ trong chia sẻ, tranh luận. May mắn thứ ba, tôi sinh ra và lớn lên trong giai đoạn mà tri thức luôn được đánh giá cao".

BTV Hoài Anh - Ba chồng là quản lý cấp cao trong quân đội

Hoài Anh là nữ MC thời sự nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả cả nước. Sở hữu gương mặt đẹp mọi khung hình cùng lối dẫn chuyên nghiệp, Hoài Anh từng về nhì trong cuộc bình chọn là "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Cha của cô là cán bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mẹ nguyên là một giảng viên đại học người Hà Nội, hiện bà đang công tác tại văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về gia đình chồng Hoài Anh chỉ cho biết: "Ba chồng tôi từng là cán bộ quản lý trong quân đội và công tác ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng”.

Diễm Quỳnh - Gia đình dòng dõi ngoại giao

Gắn bó với chương trình Trò chơi âm nhạc cùng MC Anh Tuấn, Diễm Quỳnh được khán giả yêu thích bởi đôi mắt biết nói và nụ cười duyên dáng. Ít ai biết Diễm Quỳnh xuất thân từ một gia đình "trâm anh thế phiệt". Bố cô là nhà ngoại giao, Đại s Việt Nam tại Trung Quốc - Đặng Niêm Hoành. Ông cũng là bạn của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Điều đặc biệt là Diễm Quỳnh từng từ chối lời mời làm việc tại bộ ngoại giao để gắn bó với ghiệp truyền hình. Cô thông thạo 3 thứ tiếng Anh, Trung, Nga.

MC Anh Tuấn - Con trai phó giám đốc nhạc viện Hà Nội

MC Anh Tuấn được yêu thích với lối dẫn hài hước, trẻ trung. Anh được sinh ra trong gia đình có truyền thống về âm nhạc. Từ nhỏ Anh Tuấn đã được học rất nhiều về thanh nhạc, nhạc cụ. Bố của BTV Anh Tuấn là giáo sư âm nhạc nổi tiếng, nguyên Phó giám đốc nhạc viện Hà Nội - Vũ Hướng.

Anh chia sẻ bản thân đã bỏ con đường âm nhạc của gia đình để đi theo truyền hình. "Thực ra, vì truyền hình tôi đã bỏ cả Đại học Ngoại thương đang học dở, bỏ cả học bổng 4 năm ở trường Berklee College of Music mà tôi đã phải xách đàn đi nước ngoài thi với bao nhiêu học sinh các nước mới được. Tôi còn bỏ cả Cao học tại Nhạc viện mặc dù chỉ còn kỳ thi cuối cùng để lấy bằng, nhưng công việc truyền hình lúc đó nhiều quá nên không có thời gian tập và đành dừng lại giữa chừng. Có thể nói, lúc đó tôi đã bỏ tất cả cơ hội để ở lại với VTV. Lúc đó say nghề kinh khủng".