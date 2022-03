Bà Phương Hằng bị bắt giam, Vy Oanh vui đến mức lôi cả con gái dậy nhảy múa ăn mừng

Mới đây, Vy Oanh vừa chia sẻ đoạn clip ca hát, nhảy múa cùng con gái cưng khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể, giọng ca Đồng Xanh không ngại tiết lộ cô đang vô cùng hạnh phúc:

Vy Oanh sung sướng khi bà Phương Hằng bị bắt giam

"Dạ mẹ bỉm cùng cục tạ hơn 9kg Mio 8 tháng zưỡi tối nay hát tặng cô chú theo yêu cầu ca khúc ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI sáng tác của chú nhạc sĩ Hoàng Hà ạ. Người ta buồn ngủ rũ rượi mà mami cứ lo hát thôi là hát, hát đứng hát ngồi, cho mami hoà cùng niềm vui với các cô chú tí nhen con".

Bà Phương Hằng đã nhiều lần xúc phạm, nhục mạ danh dự Vy Oanh

Dù không nói thẳng nhưng netizen đều có thể đoán được lý do khiến Vy Oanh phấn khích đến vậy liên quan đến thông tin bà Phương Hằng chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam. Không chỉ Vy Oanh, một loạt nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà cũng đăng bài chia sẻ niềm vui.

Bà Phương Hằng chính thức bị bắt tạm giam

Giọng ca "Biển tình" đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái: "Banh Facebook tôi rồi. Toàn là tin nhắn yêu cầu hát bài "Đất nước trọn niềm vui" tại phòng trà Đồng Dao tối nay".

Đàm Vĩnh Hưng mở tiệc ăn mừng

Trước đó, ngày 24/3, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân đã ra quyết định khởi tố và tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng do "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Phương Hằng có thể chịu mức án phạt từ 3 đến 7 năm tù

Được biết, cơ quan chức năng đã tổ chức khám xét căn biệt thự của nữ đại gia và thu giữ nhiều tài liệu. Theo tuyên bố của cơ quan Công an, trong thời gian dài vừa qua bà Phương Hằng đã vô số lần lợi dụng sức ảnh hưởng để có những phát ngôn sai lệch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của nhiều nghệ sĩ, tổ chức...

Bà Phương Hằng đang được giam ở trại T30

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét với bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan chức năng đã đưa bà Hằng về Trại tạm giam T30.