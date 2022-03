Bà Phương Hằng bị tạm giam, cư dân mạng thắc mắc chiếc ghế chủ tịch Đại Nam sẽ trao cho ai?

Ngày 24/3, Cơ quan Công an cùng Viện kiểm sát TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức khám xét biệt thự nơi nữ đại gia sinh sống và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Hình ảnh của bà Phương Hằng tại cơ quan điều tra

Theo như thông báo của cơ quan điều tra, trong thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để livestream lăng mạ, làm nhục danh dự của các tổ chức cá nhân gây mất trật tự an ninh công cộng.

Bà Phương Hằng bị tạm giam trong 3 tháng

Hiện tại, bà Phương Hằng sẽ bị bắt tạm giam trong 3 tháng. Khung hình phạt cao nhất mà nữ đại gia phải chịu có thể từ 3 đến 7 năm tù giam.

Điều khiến nhiều người thắc mắc đó là sau khi nữ CEO Đại Nam bị bắt, ai sẽ là người thay thế bà nắm vị trí lãnh đạo công ty.



Livetream của bà Phương Hằng đạt kỉ lục người xem



Bà Phương Hằng và cuộc đấu tố với các nghệ sĩ

Trả lời vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, với công ty cổ phần, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Với trường hợp của bà Phương Hằng, Hội đồng quản trị sẽ cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ai sẽ là người thay bà Phương Hằng lãnh đạo Đại Nam?

Công ty cổ phần Đại Nam là doanh nghiệp được ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò vôi") thành lập vào năm 1996 và đăng ký kinh doanh hơn 100 ngành nghề, hoạt động chính là bất động sản. Sau này, bà Phương Hằng đã thay chồng nhận chức vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam.