Lâm Bảo Châu xả ảnh tình tứ với Lệ Quyên nhưng bất ngờ bị bạn gái bóc phốt

Mới đây, sau sinh nhật tròn 30 tuổi, Lâm Bảo Châu đã công khai loạt ảnh tình tứ với bạn gái hơn tuổi. Cụ thể, nam người mẫu hạnh phúc chia sẻ: "Nguyên ngày 8-3 12h sáng đi quay về tặng bạn bó hoa 12h đêm bạn tặng mình bánh sinh nhật.Trọn vẹn ngày ý nghĩa". Bên dưới phần bình luận, Lệ Quyên "hài hước" bóc phốt bạn trai vừa tặng quà đã vội đòi lại. Lâm Bảo Châu cũng phân trần anh muốn để giành đúng ngày mới tạo bất ngờ cho cô.

Được biết Lệ Quyên đã bí mật tổ chức sinh nhật cho người tình vào đúng 8/3. Trên trang cá nhân, "nữ hoàng phòng trà" trải lòng:

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên tình tứ trong ngày sinh nhật

"Happy birthday him. Đàn ông tuổi 30 đủ trưởng thành để có trách nhiệm và chín chắn trong mỗi quyết định của mình nhỉ? Thấy nhiều người cứ lo dùm mà buồn cười thật cơ, người ta không biết bạn là ông cụ non siêu già chín chắn nguyên tắc được đông đảo bạn bè gọi là cụ Châu á. Tuổi mới sẽ thực hiện hoài bão, chinh phục thử thách để luôn cười thật tươi nhé. Ở bên nhau là phải happy thế này. Tội gì phải giả vờ chi cho mệt hen, chúng ta tự do mà".

Để làm bạn trai vui, Lệ Quyên không tiếc tiền tặng anh một chiếc thắt lưng da thương hiệu Hermes có giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Lâm Bảo Châu từ ngày yêu Lệ Quyên đã 'đổi đời' lên một đẳng cấp khác. Anh chàng thường xuyên diện đồ hiệu, xa xỉ phẩm ở biệt thự đi xe sang.

Lệ Quyên công khai hẹn hò với bạn trai kém 11 tuổi kể từ đầu năm 2021. Cặp đôi thường xuyên công khai thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Trong dịp Valentine, 'Nữ hoàng phòng trà' tiết lộ món quà khủng là bó hoa trăm bông hồng rực rỡ do chính tay người yêu chuẩn bị. Lệ Quyên còn âu yếm gọi trai trẻ là chồng.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trong trang phục áo dài Tết

Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi với mối tình chị - em giữa nữ ca sĩ và tình trẻ. Dù vậy Lệ Quyên vẫn luôn một mực bảo vệ Lâm Bảo Châu. Cô khẳng định bản thân đủ thông minh và hiểu biết để hiểu đâu là người dành cho mình.