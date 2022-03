Linh Ngọc Đàm xác nhận chia tay bạn trai 'thiếu gia' sau 1 năm mặn nồng bên nhau

Mới đây, cư dân mạng đã không khỏi tiếc nuối trước thông tin Linh Ngọc Đàm và bạn trai đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn 1 năm hẹn hò. Cụ thể, Hoài Nam - Người yêu của nữ streamer đình đám đã viết dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân:

Linh Ngọc Đàm chia tay bạn trai thiếu gia

"Cảm ơn vì những khoảng thời gian đẹp bên nhau. Chúc cho chặng đường phía trước của chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau nhé".

Ngay sau khi bạn trai thiếu gia thông báo chia tay, Linh Ngọc Đàm đã chia sẻ dòng trạng thái của Hoài Nam kèm theo lời nhắn: "Thank u for everything u have done for me. U have the kindest heart, my dear" (Tạm dịch: Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em. Anh là người có trái tim ấm áp nhất, anh yêu").

Được biết, Linh Ngọc Đàm và thiếu gia Hoài Nam bắt đầu công khai hẹn hò từ tháng 7/2021. Dù không tiết lộ danh tính bạn trai nhưng nữ streamer vẫn thường xuyên khiến netizen ghen tị với những khoảnh khắc "phát cẩu lương" trên mạng xã hội.

Linh Ngọc Đàm tâm sự: "Bạn ấy là người như thế nào mình xin phép giữ cho riêng mình giống như tiêu chí 'âm thầm yêu nhau, im lặng chia tay'. Mình không muốn giấu giếm nhưng mình muốn bảo vệ bạn ấy trước MXH".

Bạn trai Linh Ngọc Đàm là một đại gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Anh cũng có tên tuổi và sở hữu một lượng lớn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Hoài Nam thường xuyên chia sẻ hìn ảnh check in du lịch sang chảnh, giàu có.

Trước khi yêu thiếu gia "tiền ảo", Linh Ngọc Đàm từng có mối tình đẹp với thiếu gia Đồng Tháp và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sau nhiều năm hẹn hò, Linh Ngọc Đàm và bạn trai Duy Bụt cũng quyết định chia tay.

"Mình với Duy đã chia tay được một thời gian rồi. Lý do là bất đồng ngôn ngữ. Đùa chứ thật sự không có thời gian chăm sóc nhau nên tình chúng mình chẳng khác gì tình đồng chí. Nên 2 đứa mình đã đi tới quyết định giải tán", nữ streamer chia sẻ.