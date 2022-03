Loạt hình ảnh công an trắng đêm khám xét biệt thự Hằng Hữu, người dân vây kín xung quanh

Tối 24/3, cơ quan công an TP.HCM cùng Viện kiểm sát đã tổ chức khám xét biệt thự của bà Phương Hằng tại Quận 3. Loạt hình ảnh Công an vây kín trước biệt thự đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Xung quanh biệt thự Hằng Hữu cũng có rất nhiều người dân vây kín xung quanh để chụp ảnh, quay video. Lực lượng an ninh xung quanh nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế được thắt chặt.

Cận cảnh biệt thự bà Phương Hằng bị khám xét

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng được điều đến để bảo vệ an ninh trước cửa biệt thự Hằng Hữu. Trước đó, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tập trung trước cửa biệt thự Hằng Hữu

Hiện tại, bà Hằng đã được đưa đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý sau khi viện kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giam và khởi tố.

Công an giao thông phải có mặt để giữ an ninh trật tự

Trước đó, suốt 1 năm qua nữ đại gia Phương Hằng liên tục lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để livestream công kích, làm nhục danh dự một số nghệ sĩ, tổ chức khác nhau. Những phát ngôn của bà Phương Hằng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống đời tư của các nghệ sĩ. Đã có 5 người trực tiếp gửi đơn tố cáo nữ đại gia bao gồm: Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh.

Cảnh sát cơ động được điều động

Người dân tập trung đông xung quanh

Sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố, hàng loạt nghệ sĩ đã bày tỏ sự vui mừng. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cùng nhiều sao Việt đã cùng nhau "ăn mừng" chiến thắng. Hiện tại, vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng.