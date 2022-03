Ngược đời Lệ Quyên lại phải tặng quà cho Lâm Bảo Châu đúng ngày 8/3: Chuyện gì đây?

Mới đây, trên trang cá nhân, nam người mẫu Lâm Bảo Châu đã chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm áp bên người tình hơn tuổi trong ngày 8/3. Đáng chú ý, anh chàng còn vô cùng bất ngờ khi được bạn gái tặng quà sinh nhật sớm. Món quà mà Lệ Quyên tặng bạn trai là một chiếc thắt lưng thương hiệu Hermes ước tính có giá lên đến hơn 100 triệu đồng. "Nữ hoàng phòng trà" còn chu đáo đặt riêng một chiếc bánh sinh nhật có hình Lâm Bảo Châu kèm dòng chữ chúc mừng sinh nhật vô cùng ngọt ngào.

Lâm Bảo Châu được Lệ Quyên tặng quà sinh nhật sớm

Nữ ca sĩ cũng không quên viết một bức tâm thư đầy xúc động gửi đến người yêu. Cô tiết lộ tính cách của bạn trai trưởng thành và chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Lệ Quyên trải lòng cô không dám hứa hẹn sẽ đi cùng anh đến đầu bạc răng long nhưng chắc chắn sẽ cùng vun đắp mỗi ngày cho tình yêu của mình đơm hoa kết trái.

"Happy birthday him. Đàn ông tuổi 30 đủ trưởng thành để có trách nhiệm và chín chắn trong mỗi quyết định của mình nhỉ? Thấy nhiều người cứ lo dùm mà buồn cười thật cơ, người ta không biết bạn là ông cụ non siêu già chín chắn nguyên tắc được đông đảo bạn bè gọi là cụ Châu á. Tuổi mới sẽ thực hiện hoài bão, chinh phục thử thách để luôn cười thật tươi nhé. Ở bên nhau là phải happy thế này. Tội gì phải giả vờ chi cho mệt hen, chúng ta tự do mà".

Sau thời điểm công khai yêu Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn

Đáp lại tấm chân tình của bạn gái, Lâm Bảo Châu chia sẻ: "Cùng nhau ta chinh phục mọi nẻo đường nào. Cảm ơn cô bạn luôn bên cạnh cổ vũ nhé". Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ hiểu tình cảm thật sự cả 2 dành cho nhau ngọt ngào và chân thành đến nhường nào.

Lệ Quyên công khai hẹn hò với bạn trai kém 11 tuổi kể từ đầu năm 2021. Cặp đôi thường xuyên đi bên nhau như hình với bóng. Dù nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn quyết tâm ở bên nhau.