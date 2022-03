Siêu mẫu Hà Anh khiến dân tình thót tim vì suýt lộ điểm nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình

Được nhận xét là một trong số những siêu mẫu có cơ thể đẹp nhất ở Việt Nam, Hà Anh vì thế mà luôn cố gắng tận dụng những chiếc váy khoe body triệt để nhất. Mới đây, trong tập 4 The Next Gentleman, Hà Anh lại chơi lớn khi diện chiếc váy cắt xẻ tứ tung tôn lên đôi chân dài cùng thân hình đồng hồ cát khiến bao người trầm trồ.

Hà Anh suýt lộ điểm nhạy cảm vì diện váy xẻ cao

Thế nhưng, chính chiếc váy đó cũng nhiều phen khiến Hà Anh suýt lộ luôn điểm nhạy cảm. Mỗi khi gió lớn, các tà váy lại bay tứ tung cảm giác như chỉ một chút sơ hở cũng có thể khiến nàng siêu mẫu gặp họa bất cứ lúc nào.

Song dường như đã quá có kinh nghiệm xử lý các loại váy "khó nhằn" nên Hà Anh tỏ ra chẳng chút bối rối. Cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí Hà Anh còn vô tư làm mẫu cho thí sinh mà quên mất mình đang diện chiếc váy cắt đến tận hông.

Hà Anh cực chuộng những chiếc đầm khoe chân dài

Đây không phải lần đầu Hà Anh suýt gặp sự cố với váy xẻ cao. Nữ siêu mẫu còn từng lộ nguyên vùng 'cấm địa' khi diện chiếc đầm trắng xẻ tà. Cô nàng cũng vô số lần hớ hênh để lộ cả nội y trước máy ảnh khiến fan luôn giật mình thon thót.

Vô số lần lộ nội y

Sự cố lộ hàng của Hà Anh

"Quý ông hoàn mỹ" là chương trình truyền hình thực tế đánh dấu 10 năm quay trở lại của Hà Anh. Chia sẻ về lý do ở ẩn suốt nhiều năm qua, Hà Anh cho biết:

"Các fan của Hà Anh, họ rất muốn mình quay lại show thực tế. Lý do Hà Anh trở lại với TNG là vì mình có niềm tin, hình ảnh ‘quý ông hoàn mỹ’ gánh trên mình sứ mệnh rất lớn. Mình tin rằng The Next Gentleman khác biệt với các show thực tế khác. Từ trước đến nay, các reality show không thiên về việc đi tìm talent, mà cống hiến những màn drama, giải trí.

Hà Anh muốn: Thứ 1, lan tỏa sự tích cực đến với công chúng. Thứ 2, lan tỏa kiến thức đến với công chúng, giá trị thẩm mỹ thật sự. Thứ 3, dùng giá trị chuyên môn nâng tầm nhận thức của công chúng…”.