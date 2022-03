Biến căng Oscar: Will Smith 'tác động vật lý' với diễn viên hài Chris Rock vì vợ bị body shaming

Mới đây, lễ trao giải Oscar - Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh đã chính thức được diễn ra tại Nhà hát Dolby. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã góp mặt tại lễ trao giải để cùng chứng kiến những nghệ sĩ, tác phẩm thắng giải trong một năm đầy biến động do đại dịch.

Will Smith đi đường quyền với danh hài Chris Rock ngay trên sân khấu Oscar

Một sự cố bất ngờ đã xảy ra trên sân khấu khiến người hâm mộ toàn thế giới bàng hoàng. Cụ thể, nam tài tử Will Smith đã bất ngờ đi đường quyền với diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu Oscar. Khi sự việc diễn ra cả hội trường đều cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Nguyên nhân khiến Will Smith tức giận đến mức "tác động vật lý" với MC Oscar là bởi danh hài Chris Rock đã vô ý đùa về chuyện vợ Will Smith bị bệnh rụng tóc. Diễn viên hài này còn so sánh bệnh rụng tóc của bà Smith với một nữ diễn viên trọc đầu.

Will Smith sau đó đã hét to tức giận: "Đừng nhắc đến tên của vợ tôi" đồng thời đi thẳng lên sân khấu "tác động" vào mặt nam MC. Được biết, điều này không hề có trong kịch bản và mọi người tại trường quay đã choáng với hành động này của nam diễn viên.

Will Smith thắng giải Best Actor

Vừa đi đường quyền với Chris Rock xong, Will Smith thắng giải Best Actor tại lễ trao giải Oscars với vai diễn trong “King Richard”.

Cư dân mạng lập tức chia thành 2 phe tranh cãi về hành động của nam tài tử. Phần lớn mọi người tỏ ra ủng hộ với Will Smith.

Khác gì mấy MC hay lôi chuyện riêng tư của người khác xong tỏ vẻ hài hước.

Vừa cái tội lấy khiếm khuyết của người khác làm vấn đề bàn tán.

Diễn viên hài mà nói chuyện chả có miếng hài nào luôn á trời.

Người chồng của năm!

Bên cạnh đó, nhiều người lại không đồng tình với hành động bộc phát của Will Smith bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến những người hâm mộ và cả danh tiếng của lễ trao giải. Sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.