Công an ra quyết định quan trọng với những người cố tình tung tin bà Phương Hằng được tại ngoại

Ngày 24/3, CEO của tập đoàn Đại Nam đã chính thức nhận quyết định khởi tố của cơ quan chức năng bao gồm Công an TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 hiện đang giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã bị bắt tạm giam do vi phạm điều 331 Bộ Luật Hình sự: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Phương Hằng bị tạm giam trong 3 tháng

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải chịu tạm giam trong 3 tháng để chời kết quả điều tra. Khung hình phạt cao nhất mà nữ đại gia có thể phải nhận đó là mức án từ 3 đến 7 năm tù giam.

Bà Phương Hằng có thể chịu mức án phạt từ 3 đến 7 năm tù

Theo cơ quan chức năng, trong hơn 1 năm qua bà Phương Hằng đã liên tục lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để livestream công kích, làm nhục danh dự một số nghệ sĩ, tổ chức gây mất uy tín và ảnh hưởng nặng nề. Đã có 5 cá nhân nộp đơn tố giác bà Phương Hằng bao gồm Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh.

Thông tin nữ đại gia được tại ngoại là không chính xác

Sau khi thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam được lan truyền, cư dân mạng đã "nổi sóng". Một số người còn cố ý tung tin đồn nữ đại gia sẽ sớm được tại ngoại. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét với bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan chức năng đã đưa bà Hằng về Trại tạm giam T30.

Bà Phương Hằng đang được giam ở trại T30

Phía Công an khẳng định toàn bộ nội dung đăng tải trên một số trang mạng xã hội là sai sự thật. Hiện công an đang điều tra xác minh truy xét những người lan truyền thông tin trên. Vụ việc vẫn đang là chủ đề cực nóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.