Đẳng cấp 'bà trùm' Sơn Kim phát ngôn câu nào dân mạng cũng phải ngả nón thán phục

Bà Nguyễn Thị Sơn được coi như người nắm giữ quyền lực hàng đầu tại gia tộc Sơn Kim. Bà cũng là nhân vật có những phát ngôn gây chú ý nhất trong ồn ào tình ái giữa Hiền Hồ với đại gia Hồ Nhân. Mới đây nhất, "lão phật gia" của Sơn Kim lại một lần nữa lên tiếng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Lão phật gia của gia tộc Sơn Kim

Cụ thể, "bà trùm" Sơn Kim bày tỏ quan điểm của mình về chuyện vợ chồng: "Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế.

Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không?? Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè?".

Hình ảnh thân thiết của Hiền Hồ với đại gia U60

Quan điểm cứng rắn của người đứng đầu Sơn Kim Group đã cho thấy tầm nhìn đẳng cấp của bà về chuyện ồn ào thời gian gần đây. Thay vì "lu loa" bóc phốt con rể để dằn mặt đánh ghen, bà Sơn và vợ đại gia Hồ Nhân chỉ giữ thái độ im lặng coi đó như chuyện "mua vui" qua đường. Điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc gia đình và công việc kinh doanh của gia tộc. Qua đó có thể thấy được tầm nhìn và độ cao tay của "bà lão" khiến bao người nể phục.

Bà Nguyễn Thị Sơn là người có trình độ cao và từng đảm nhận nhiều trọng trách lớn

Trước đó, bà Sơn vẫn khẳng định gia đình con gái vẫn vô cùng hạnh phúc, tiểu tam không có cửa để chen chân vào. "Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. Về hình ảnh, xem lại các hình ảnh, đấy là một gia đình hạnh phúc".

Ít ai biết bà Sơn là người có trình độ học vấn cực khủng, tốt nghiệp trường đại học Top 1 cả nước. Sau khi chồng qua đời, bà Sơn một tay tiếp quản công việc kinh doanh một tay nuôi dạy 5 người con thành tài. Được biết, bà Sơn là Nguyên Phó Tổng thư ký tại Trung Ương Hội Luật Gia Việt Nam; Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế thuộc Hội luật gia Việt Nam tại Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế - IBLA.

Dưới quyền quản lý của bà, Sơn Kim Group đã ngày càng phát triển ở các lĩnh vực khác nhau như y tế, bất động sản, may mặc...5 người con của bà hiện tại đều nắm giữ các chức vị quan trọng và sở hữu khối tài sản khủng.