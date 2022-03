Ninh Bình: Bắt giữ hung thủ ra tay với người tình nằm cạnh thi thể nhiều ngày rồi đem phân xác

Chiều 27/3, Công an tỉnh Ninh Bình nhận tin báo của người dân về vụ án kinh hoàng một phụ nữ bị giết hại và phân xác trên địa bàn phường Nam Bình (TP Ninh Bình). Cụ thể, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết nạn nhân là nữ sinh năm 1992 còn hung thủ sinh năm 1985. Hiện tại, hung thủ vụ án đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Công an cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án phân xác người tình ở Ninh Bình

Được biết nạn nhân tên thật là Nguyễn Thị T và hung thủ là Phạm Văn D. Cả 2 người trước đó có quan hệ tình cảm. Nạn nhân đã sống chung với hung thủ được một thời gian.

Theo thông tin người dân xung quanh chia sẻ trên mạng xã hội, hung thủ sau khi ra tay giết hại người tình đã nằm cạnh thi thể suốt nhiều ngày liền. Sau khi xác nạn nhân bắt đầu phân hủy, D đã phân xác chị T ra làm 2 phần. 1 nửa hung thủ giấu trong tủ quần áo 1 nửa giấu ở thùng sơn.

Ông N - Bố ruột hung thủ khi dọn nhà đã phát hiện mùi lạ rồi tìm thấy thi thể chị T và trình báo với công an. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.