Bị mỉa mai về cách nuôi con, NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả: `Tôi có phải đứa ngu không mà phải dạy khôn`

Thời gian gần đây, việc nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường quyết định nhận nuôi người con thứ 8 đã nhận được nhiều lời ngợi ca, tán dương của cư dân mạng. Ai nấy đều cảm phục trước tấm lòng và sự yêu thương mà anh dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những lời động viên, vẫn có không ít người thường xuyên để lại những bình luận khiếm nhã, nhận xét hoặc chỉ trích anh về cách nuôi con. Trước những câu nói tiêu cực đó, mới đây Đỗ Mạnh Cường đã có hành động đáp trả không khoan nhượng.

Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, anh cho biết: "Nhiều người cứ thích lo xa và vẽ viễn cảnh tương lai cho người khác mà nhiều khi Ko cần biết người ta có cần hay không .

Thử suy nghĩ 1 chút coi khi bố C có được vị trí , thành quả công việc như ngày hôm nay thì bố C có phải đứa ngu ko mà cứ thích đi dạy khôn người khác".

Trước những ý kiến cho rằng anh nhận đến 8 đứa trẻ sẽ không thể có thời gian chăm sóc chúng đầy đủ như ba mẹ ruột. Hoặc có một số người lại nói rằng nhà thiết kế nhận con để PR bản thân... Không ít quan điểm lo ngại cho tương lai của các bé.

Trước những nghi vấn này, Đỗ Mạnh Cường cũng thẳng thắn khẳng định:

"Nếu bố C có nhu cầu tham khảo ý kiến hay quan tâm những vấn đề bố C chưa biết thì bố C sẽ hỏi . Ngoài ra mọi người đừng lo lắng , khi đã quyết định có trách nhiệm với 8 số phận con người , bố C đã hiểu được hết mọi khó khăn , mọi vấn đề có thể xảy ra , định hướng cho tương lai các con ...



Nhưng nếu đúng như tử vi nói về bố C , thì hậu vận bố C sẽ vô cùng tốt , điều may mắn nhất và thành công nhất của bố C ko phải là sự nghiệp thành công lẫy lừng mà chính là cả 8 đứa con này của Bố đều ngoan ngoãn, hiếu thảo , thành công trong sự nghiệp sau này , về già Bố sẽ được sống gần con cái sum vầy!".

Cuối cùng, nhà thiết kế chỉ mong mỏi nếu ai yêu thương gia đình anh thì chỉ cần ủng hộ và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho 9 bố con anh. "Đừng nói những điều làm tổn thương hay khiến người khác mệt mỏi nữa"- 'bố' Cường tâm sự.

Đây không phải lần đầu Đỗ Mạnh Cường lên tiếng đáp trả anti-fan. Trước đó, anh từng gay gắt bày tỏ quan điểm về chuyện mua đồ hiệu cho các con.

Ngày 23/3, Đỗ Mạnh Cường đã hoàn tất thủ tục đón bé Sóc - con gái nuôi thứ 8 của anh về đại gia đình. Chia sẻ về quyết định này, NTK cho biết: "Khi được nghe thông tin về trường hợp của con, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cả ngày hôm đó tôi hầu như không thể làm việc được. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của con: “Con không sợ bóng tối. Con chỉ sợ trời tối mẹ không tìm thấy con”. Câu nói đó khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi quyết định nhận nuôi con sau một ngày dài suy nghĩ".

Hành động đầy nhân văn của anh đã khiến rất nhiều ông bố bà mẹ phải xúc động. Ai cũng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến mái ấm của anh.