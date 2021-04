Đăng bài giao giảng đạo lý, Đỗ Mạnh Cường bị fan bắt lỗi: 'Dốt Nho mà bày đặt chữ nghĩa'

Thời gian gần đây, Đỗ Mạnh Cường là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng với quyết định nhận người con thứ 8 làm con nuôi. Hiện tại, anh cùng cộng sự đang cưu mang 8 đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn. Hành động nhân nghĩa của Đỗ Mạnh Cường được cư dân mạng hết lời ngợi khen.

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống cùng các con, Đỗ Mạnh Cường cũng thường xuyên đăng bài về những triết lý cuộc sống. Mới đây, anh vừa đăng tải một câu nói mà anh vô cùng tâm đắc nhận được nhiều sự đồng cảm của người hâm mộ.

Cụ thể, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Bố C thấy câu này hay nên chia sẻ cho mọi người, vì đây có lẽ cũng là 1 trong những lý do mà bố C có được ngày hôm nay !!! Người xưa nói: “Hậu đức tải vật” (đức dày chở muôn vật), ý là người ta chỉ cần có đức hạnh tốt thì làm chuyện gì cũng thành. Trái lại, người không có đức lớn thì chẳng có cách nào thành công. Người xưa cũng khuyên răn chúng ta cần phải vui vẻ chịu thiệt, nghĩ cho người khác mới có thể làm nên việc lớn..."

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người tỏ ra đồng ý với quan điểm của nhà thiết kế. "Bài viết quá hay và quá sâu sắc . Mình thích nhất đoạn cuối Do Manh Cuong chia sẻ, luôn ngưỡng mộ những người như Cường", một fan hâm mộ bày tỏ.

Tuy nhiên, một tài khoản đã lập tức bắt lỗi Đỗ Mạnh Cường vì hiểu sai ý nghĩa câu nói. Người này cho biết:

"Dốt Nho mà bày đặt chữ nghĩa. Nhầm nghĩa chữ "tải", từ gánh vác, nâng đỡ thành "mang về", thế là sai mất bản chất của Quân tử. Từ Quân tử lấy Đức dày để trị thiên hạ lại thành dùng Đức dày để mang của cải thiên hạ về mình".

Trước lời nhận xét của fan, Đỗ Mạnh Cường cũng không chịu để yên. Anh đáp trả cực gắt:

"Dạ, mình chỉ chia sẻ điều người khác nói vì mình thấy nó đúng điều mình nghĩ thôi, chữ mình cũng chẳng quan tâm lắm chữ Nho của bạn nghĩa ra sao đâu. Vào fb người khác thì nói năng lịch sự 1 chút, chửi người khác dốt nhưng cách nói chuyện của bạn người ta đánh giá nhân cách của bạn cũng ko ra sao đâu ah , thà dốt mà tử tế còn hơn mấy đứa tự cao tự đại và bất lịch sự".

Một loạt fan cũng tỏ ra đồng tình với ông bố 8 con khi đáp trả lại bình luận bắt lỗi kém duyên.